Lavoratori ex Ilva: mobilitazione diffusa chiede futuro all’acciaio italiano

La mobilitazione dei lavoratori dell’ex Ilva non si limita al caso di Taranto, ma si estende a Novi Ligure, Alessandria, segnando un fronte di protesta diffuso e determinato.

L’azione, iniziata con un presidio simbolico di fronte all’impianto in Strada Bosco Marengo, si è concretizzata in un corteo che ha attraversato la città, un appello urgente e diretto al Governo affinché definisca un percorso chiaro per il futuro ambientale, occupazionale e industriale del comparto siderurgico nazionale.

La voce dei lavoratori, sostenuta dalle organizzazioni sindacali, è un grido di allarme che non ammette ulteriori rinvii.

Non si tratta di una semplice richiesta di tutela, ma di una rivendicazione di un’intera filiera produttiva strategica per l’Italia.

La cassa integrazione, soluzione spesso proposta come compromesso, è percepita come un’ammissione di sconfitta e un’inaccettabile preclusione alla dignità del lavoro.

I maestranze, con la forza dell’esperienza e la consapevolezza del proprio valore, aspirano a rimanere attivi, a contribuire con le proprie competenze alla ripresa e alla crescita dell’industria.

Le organizzazioni sindacali, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm, convergono sulla necessità di un intervento statale deciso e proattivo.

Il progetto precedentemente delineato dal ministro Urso, con la previsione di mantenere attivi quattro altiforni (tre a Taranto e uno a Genova), rappresenta un punto di riferimento, un’ambizione da perseguire con tenacia.

Tuttavia, la sua attuazione richiede coraggio politico e una visione strategica che vada oltre le logiche di breve termine.

Il sindaco Rocchino Muliere, presente alla mobilitazione, ha sottolineato la preoccupazione diffusa nell’intera comunità.

Le sorti di 550 lavoratori e la sopravvivenza di un’industria cruciale per il territorio sono intimamente legate al futuro economico e sociale dell’intera regione.

L’abbandono della produzione di acciaio, con conseguente dipendenza da fornitori esterni, comprometterebbe l’autonomia industriale del Paese e ne minerebbe la competitività a livello globale.

La questione siderurgica non è un problema isolato, ma un sintomo di una crisi più ampia che investe il sistema industriale italiano.

La perdita di competenze, la fuga di capitali e la precarietà del lavoro minacciano la capacità del Paese di innovare e di competere nel mercato globale.

La tutela dell’industria siderurgica rappresenta quindi una priorità strategica, un investimento nel futuro del Paese.

Serve una politica industriale lungimirante, capace di sostenere l’innovazione, di promuovere la formazione professionale e di creare un ambiente favorevole agli investimenti.

La mobilitazione dei lavoratori di Novi Ligure è un monito, un appello alla responsabilità per evitare che l’Italia perda una parte fondamentale della sua identità industriale.