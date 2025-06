Leader dell’Innovazione: Master in Project Management al Politecnico di Torino

Formare Leader dell’Innovazione: Il Master in Project Management del Politecnico di TorinoNell’era della trasformazione digitale accelerata, la capacità di orchestrare progetti complessi, guidando l’innovazione e ottimizzando le performance aziendali, si configura come un fattore critico di successo. Il Politecnico di Torino, forte della sua solida tradizione accademica e della sua visione orientata al futuro, presenta la nuova edizione dell’Executive Master in Project Management for Business Performance e Innovation, un percorso formativo avanzato pensato per aspiranti leader e professionisti già affermati.Il Master si rivolge a giovani laureati, dirigenti e manager desiderosi di acquisire competenze strategiche e operative per affrontare le sfide della gestione di progetti di larga scala, in settori diversi come le pubbliche amministrazioni, l’energia, il comparto assicurativo, l’automotive e la consulenza. Il programma non si limita alla trasmissione di conoscenze teoriche, ma pone l’accento sull’applicazione pratica, attraverso case study reali, simulazioni e workshop interattivi.Un elemento distintivo del Master è l’integrazione di metodologie all’avanguardia. Oltre ai principi fondamentali del Project Management, il percorso formativo approfondisce le tecniche Agile, volte a favorire la flessibilità e l’adattabilità, e introduce il concetto di Edge Project Management. Quest’ultima disciplina, cruciale nell’economia dei dati odierna, si focalizza sulla gestione di progetti basati sull’edge computing, ovvero l’elaborazione di dati a livello locale, vicino alla fonte di generazione. Questa capacità consente di ridurre la latenza, ottimizzare l’utilizzo delle risorse di rete e prendere decisioni più rapide e informate, un vantaggio competitivo in un contesto aziendale sempre più orientato alla velocità e all’efficienza.I progetti sviluppati dai partecipanti nelle edizioni passate testimoniano la versatilità e la rilevanza del Master. Dalla pianificazione strategica di infrastrutture energetiche complesse alla progettazione e al lancio di nuovi prodotti nel settore automotive, fino alla gestione di interventi di sviluppo infrastrutturale, il percorso formativo prepara i professionisti ad affrontare le sfide più impegnative.Il Master conferisce inoltre la certificazione di Project Manager rilasciata dall’International Project Management Association (IPMA), un riconoscimento internazionale che attesta la competenza e la professionalità del candidato.”Nell’attuale panorama economico, la capacità di coltivare e sfruttare il potenziale delle competenze progettuali, integrandole efficacemente nei processi aziendali, rappresenta un vantaggio competitivo imprescindibile”, sottolinea Alberto De Marco, coordinatore del Master e professore ordinario al Dipartimento di Ingegneria Gestionale e della Produzione del Politecnico di Torino. “Questo percorso formativo è stato concepito per fornire agli studenti gli strumenti e le conoscenze necessarie per diventare leader dell’innovazione, capaci di guidare le aziende verso il successo in un mondo in continua evoluzione.”Le iscrizioni sono aperte fino al 19 settembre. Un’opportunità imperdibile per coloro che aspirano a plasmare il futuro del project management.