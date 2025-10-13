Legalità in Scena: Giovani Riflettono, Comunità Agisce.

“Legalità in Scena: Immagini di una Comunità che Riflette”La Cisl Torino Canavese, in un gesto di profondo impegno civile e sociale, inaugura una mostra fotografica di straordinaria valenza, “Legalità in Scena: Immagini di una Comunità che Riflette”.

L’iniziativa, nata dall’omonimo concorso rivolto agli istituti scolastici del territorio, offre uno sguardo inedito e potente sulla percezione della legalità tra i giovani, le loro interpretazioni, le loro preoccupazioni e le loro speranze per il futuro.

Dodici scatti, selezionati da un corpus significativo di opere presentate, compongono il nucleo espositivo.

Ogni fotografia è una finestra aperta su un’esperienza, una riflessione, un’osservazione acuta della realtà circostante.

L’iniziativa non si limita a celebrare un concetto astratto, ma mira a stimolare un dialogo costruttivo tra generazioni, a promuovere una cultura della legalità attiva e consapevole, capace di radicarsi profondamente nel tessuto sociale.

La mostra, attualmente ospitata nella sede Cisl di via Madama Cristina, si configura come il primo atto di un percorso più ampio.

Nei prossimi mesi, l’esposizione itinerante si sposterà nelle sedi sindacali più significative della provincia, raggiungendo un pubblico sempre più vasto e diversificato.

Il culmine di questo percorso sarà rappresentato dalla pubblicazione di un calendario per il 2026, in cui le opere vincitrici saranno riprodotte, diffondendo ulteriormente il messaggio di legalità e di responsabilità civica.

L’evento inaugurale ha visto la partecipazione di figure istituzionali e rappresentanti del mondo sindacale e associativo.

Il Segretario Generale della Cisl Torino Canavese, Giuseppe Filippone, insieme ai Segretari Territoriali Tiziana Tripodi, Paolo Ferrero e Davide Provenzano, ha sottolineato l’importanza di investire sull’educazione alla legalità come strumento fondamentale per la crescita di una società più giusta ed equa.

La presenza del Coordinatore Regionale di Avviso Pubblico Piemonte, Diego Sarno, e dei Segretari Regionali Cisl, Cristina Maccari e Massimiliano Campana, ha confermato l’allineamento dell’iniziativa con le strategie di sensibilizzazione promosse a livello regionale.

“Legalità in Scena” non è solo una mostra fotografica, ma un vero e proprio progetto educativo e culturale, un investimento nel futuro della comunità, un invito a tutti i cittadini a sentirsi parte attiva nella costruzione di un ambiente sicuro e rispettoso delle regole.

Un’occasione per riflettere sul significato profondo della legalità e per contribuire, con i propri gesti e le proprie scelte, a promuoverla e a rafforzarla.