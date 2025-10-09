Liguria e Piemonte: Uniscono le Forze per il Turismo del Futuro

Liguria e Piemonte: Un’Alleanza Turistica per un Futuro Sostenibile e CompetitivoIn un contesto globale in rapida evoluzione, caratterizzato da una crescente domanda di esperienze di viaggio autentiche e sostenibili, Liguria e Piemonte hanno ufficializzato un accordo strategico per la valorizzazione integrata dei loro territori, siglato durante il TTG Travel Experience di Rimini.

L’iniziativa, nata da un confronto preliminare a Sanremo e formalizzata durante l’evento “Cheese” a Bra, segna un punto di svolta nella promozione turistica del Nord Italia.

L’intesa, fortemente sostenuta dal Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, trascende la semplice collaborazione istituzionale, configurandosi come un vero e proprio progetto di sviluppo territoriale.

L’obiettivo primario è definire un sistema turistico integrato, capace di armonizzare le peculiarità di ciascuna regione, sfruttando sinergicamente il fascino del mare ligure e la ricchezza paesaggistica e culturale piemontese.

Il cuore dell’accordo risiede nella capacità di coniugare l’offerta turistica, superando la tradizionale dicotomia mare-montagna.

Si tratta di creare un’esperienza di viaggio olistica, che possa attrarre un pubblico ampio e diversificato, attento alla qualità dell’offerta, alla sostenibilità ambientale e alla scoperta di tradizioni locali.

Un elemento chiave di questa visione è la valorizzazione del patrimonio storico e culturale che lega le due regioni.

Le “vie del sale”, antiche rotte commerciali che univano la costa ligure alle valli piemontesi, rappresentano un filo conduttore che ne racconta la storia, lo scambio di prodotti e l’interdipendenza economica.

Il grano piemontese, l’olio ligure, il sale e le acciughe, ingredienti fondamentali della gastronomia locale, testimoniano un legame secolare.

Questi percorsi, oggi riletti in chiave turistica, offrono la possibilità di un viaggio emozionale e culturalmente stimolante.

L’accordo non si limita alla promozione di itinerari tematici, ma mira a creare veri e propri “prodotti turistici” integrati, che possano competere con successo sui mercati nazionali e internazionali.

Ciò implica lo sviluppo di infrastrutture, la formazione di personale qualificato e la promozione di eventi e manifestazioni in grado di attrarre flussi turistici.

La Liguria, con la sua rete di oltre 4.000 chilometri di percorsi dedicati all’outdoor, dall’escursionismo al cicloturismo, offre un bacino di risorse inestimabile, che, integrato con le offerte piemontesi, può generare un impatto significativo sull’economia locale e sull’immagine del territorio.

Questo accordo strategico non è solo un’iniziativa di marketing, ma un investimento nel futuro del turismo, un impegno a promuovere un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, che valorizzi il patrimonio naturale e culturale delle due regioni, creando opportunità di lavoro e benessere per le comunità locali.

Si tratta di costruire una narrazione turistica condivisa, in grado di affascinare il viaggiatore moderno, alla ricerca di esperienze autentiche e memorabili.