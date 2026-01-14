Limone Piemonte: Stop a fiamme e fuochi dopo Crans-Montana

In seguito alla drammatica vicenda di Crans-Montana, un evento che ha tragicamente evidenziato i rischi legati all’uso incontrollato di fiamme libere e artifici pirotecnici, l’amministrazione comunale di Limone Piemonte ha adottato misure rigorose per salvaguardare la sicurezza della collettività e la tutela del patrimonio, sia pubblico che privato.

Il sindaco Massimo Riberi ha emanato un’ordinanza immediatamente operativa che sospende l’utilizzo di fiamme libere e spettacoli pirotecnici all’interno dei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale.

Questa decisione non si configura come un atto restrittivo volto a limitare le attività ricreative, bensì come un’azione proattiva e responsabile, improntata a un profondo senso di prevenzione.

L’amministrazione comunale riconosce il valore intrinseco delle celebrazioni e dell’intrattenimento, ma ritiene imprescindibile la necessità di bilanciare tale aspetto con la salvaguardia della sicurezza, minimizzando il rischio di incidenti, anche involontari.

L’ordinanza, entrata in vigore domenica scorsa, costituisce un monito e un richiamo alla responsabilità per tutti i titolari e gestori delle attività di ristorazione e intrattenimento.

Questi ultimi sono invitati a una scrupolosa osservanza del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, un corpo normativo che disciplina in modo dettagliato l’organizzazione di spettacoli e intrattenimenti pubblici.

Ciò include l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, la verifica della conformità degli spazi alle normative sull’agibilità e l’effettuazione di valutazioni approfondite in materia di impatto acustico, elementi cruciali per garantire la sicurezza e il comfort di tutti i presenti.

Limone Piemonte, località alpina rinomata per la sua stazione sciistica e per l’autenticità del suo fascino montano, si pone come un esempio virtuoso nell’adozione di misure preventive in materia di sicurezza pubblica.

L’amministrazione comunale intende promuovere standard di sicurezza elevati, non solo a beneficio dei residenti, ma anche degli operatori turistici e dei visitatori che scelgono di vivere l’esperienza unica offerta dal territorio.

Questo approccio proattivo mira a consolidare la reputazione di Limone come una destinazione sicura, accogliente e attenta al benessere dei suoi ospiti, preservando al contempo la bellezza e la fragilità del suo ambiente naturale e culturale.

L’ordinanza è un tassello di un più ampio impegno volto a promuovere una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa, fondamentale per la vivibilità e la prosperità di una comunità.