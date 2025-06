Magistratura a Torino: l’autonomia del giudizio a rischio?

La vicenda che si è appena conclusa a Torino pone interrogativi cruciali circa la salvaguardia dell’indipendenza e dell’imparzialità della magistratura, sollevando dubbi sulla potenziale compromissione derivante da un progetto di separazione delle carriere giudiziarie. La frase pronunciata dal pubblico ministero Paolo Toso, durante la requisitoria a carico dei due agenti di polizia accusati di arresto illegale, rappresenta un monito significativo. La sua affermazione – l’autonomia del giudizio come elemento abilitante per un esame critico e approfondito delle prove – sottolinea un principio fondamentale dello stato di diritto.Inizialmente, l’inchiesta si era sviluppata sulla base di resoconti forniti dagli stessi agenti di polizia, aprendo un fascicolo che li vedeva coinvolti per accuse di resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza di ordini. Questa circostanza, di per sé, evidenzia il rischio intrinseco di una dipendenza delle indagini dalle dichiarazioni dei soggetti coinvolti, specialmente quando questi ricoprono ruoli istituzionali.La possibilità di esercitare un vaglio critico, un potere imprescindibile per ogni magistrato, ha permesso di superare le apparenze e di analizzare la documentazione con occhio attento e distaccato. Non si è trattato di una semplice verifica formale, bensì di un’indagine approfondita volta a smascherare eventuali incongruenze, manipolazioni o omissioni. Questo approccio, che ha portato alla luce anomalie precedentemente occultate, dimostra la necessità di un controllo esterno e indipendente, capace di contestare anche le versioni ufficiali.L’autonomia del giudizio, infatti, non è un privilegio, ma un pilastro della democrazia, un baluardo contro l’arbitrio del potere. Permette al magistrato di operare al di fuori di pressioni esterne, politiche o gerarchiche, garantendo così la tutela dei diritti dei cittadini. La vicenda torinese, pertanto, ci invita a riflettere sulla fragilità di questo principio e sui pericoli che possono derivare da una qualsiasi forma di condizionamento. La salvaguardia dell’indipendenza giudiziaria è un dovere per tutti, un impegno imprescindibile per la difesa della giustizia e della libertà. Un progetto di separazione delle carriere, se non attentamente calibrato e supervisionato, rischia di erodere questo fondamentale baluardo, aprendo la strada a compromessi e a forme di controllo indebite.