mercoledì 15 Ottobre 2025
15.5 C
Torino
Torino Cronaca

Martiniana Po: Esplosione e Morte, Indagine su Responsabilità e Sicurezza.

torino
torino

La tragedia di Martiniana Po (Cuneo), che lo scorso febbraio ha visto la perdita della vita di Fabrizio Aimo Boot, un uomo di 57 anni con disabilità, ha dato luogo a un’indagine complessa che coinvolge sei persone.
La vicenda, segnata dalla devastazione di un edificio in via Roma e dalla morte in seguito a gravissime ustioni, ha aperto un dibattito cruciale sulla responsabilità in materia di sicurezza degli impianti e sulla tutela della vita umana.
L’esplosione, generata da una fuga di gas, ha provocato il crollo parziale dell’edificio e ha causato lesioni a tre donne, ulteriormente aggravando la gravità del disastro.
La Procura di Cuneo ha formulato accuse che spaziano dall’omicidio colposo all’incendio, passando per il disastro colposo e le lesioni personali, riflettendo la molteplicità dei fattori che hanno contribuito alla catastrofe.

Le indagini hanno puntato il dito contro diverse figure professionali, delineando un quadro di possibili negligenze e omissioni che hanno compromesso la sicurezza dell’impianto.
Particolare attenzione è stata rivolta alla rappresentante legale della società Sorim di Rifreddo, proprietaria dell’immobile, accusata di aver affittato gli alloggi senza aver previamente verificato l’adeguatezza e la conformità degli impianti, in una chiara violazione degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’inchiesta si estende anche all’amministratore delegato e al presidente della società fornitrice del serbatoio di gas GPL interrato, sollevando interrogativi sulla corretta gestione e manutenzione delle infrastrutture critiche.

Sono sotto accusa, inoltre, i due idraulici incaricati dell’installazione di una caldaia a condensazione, un intervento che avrebbe dovuto garantire maggiore efficienza e sicurezza, e il tecnico responsabile delle derivazioni dell’impianto verso la cucina al primo piano.
La vicenda solleva questioni di profonda rilevanza per la comunità giuridica e per l’amministrazione pubblica.
Non si tratta solo di accertare le responsabilità individuali nel disastro, ma anche di rivedere le procedure di controllo e vigilanza sugli impianti a gas, di rafforzare la formazione professionale degli operatori del settore e di promuovere una cultura della sicurezza più diffusa ed efficace.

La tragica perdita di Fabrizio Aimo Boot e le lesioni subite dalle altre vittime rappresentano un monito severo, un appello urgente a garantire la sicurezza e la tutela della vita umana, prioritari valori fondanti della convivenza civile.
La giustizia, in questo caso, non può limitarsi a stabilire la colpa, ma deve contribuire a prevenire il ripetersi di simili tragedie.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved