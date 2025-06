Me ‘Om: Smascherata la rete criminale nel Cuneese

Nel cuore della pianura cuneese, celato in un luogo apparentemente innocuo, si è rivelata l’esistenza di un vero e proprio centro nevralgico per un’organizzazione criminale radicata e strutturata. Più che un semplice rifugio, questo spazio fungeva da quartier generale, un luogo dove i membri del sodalizio pianificavano con precisione furti e spostamenti, agendo come un organismo complesso e coordinato. L’inclusione delle donne all’interno del gruppo, presenti negli incontri ma sempre nascoste nelle auto, sottolinea la sofisticazione dell’organizzazione e la cura maniacale per eludere i controlli delle forze dell’ordine – un aspetto documentato dall’espressione gergale “me ‘om”, utilizzata nelle comunicazioni interne per riferirsi a loro, soppiantando l’uso dei nomi propri.L’operazione, denominata “Me ‘Om” dalla questura di Cuneo, coordinata dalla procura di Asti e condotta dalla squadra mobile, ha portato allo smantellamento di una rete criminale che coinvolge dodici individui: otto uomini e quattro donne, tutti accusati di associazione a delinquere. L’arresto di cinque di loro e l’applicazione dell’obbligo di firma per altri quattro, rappresenta un duro colpo per l’organizzazione, ma l’inchiesta continua per identificare eventuali complici e per ricostruire completamente la struttura gerarchica.La banda, composta da soggetti di notevole esperienza criminale, mirava obiettivi di pregio, perpetrando almeno dieci furti di particolare rilevanza. L’appartenenza dei membri a comunità sinti stanziali del Cuneese, residenti in comuni come Sant’Albano Stura, Trinità e Magliano Alpi, suggerisce una profonda integrazione con il tessuto sociale locale e una conoscenza del territorio che ha favorito le loro attività illecite. Il passato di uno dei membri, arrestato anni prima per il traffico di oro e diamanti, testimonia la capacità di operare a livelli criminali elevati e la familiarità con tecniche di elusione delle forze dell’ordine.Durante le perquisizioni effettuate, gli agenti hanno rinvenuto un ingente patrimonio illecitamente accumulato: tredicimila euro in contanti, oggetti di valore non quantificati e una quantità di droga (marijuana) pari a circa un centinaio di grammi. L’arsenale recuperato rivela un’organizzazione meticolosa e preparata: teli di wrapping per alterare l’identificazione dei veicoli, targhe false, strumenti da scasso professionali e, in un elemento particolarmente singolare, una vasta gamma di travestimenti (barbe, baffi e parrucche) utilizzati per rendere più difficile l’identificazione dei membri durante le azioni criminali.La presenza di un jammer telefonico, in grado di disturbare le comunicazioni cellulari, e di uno spray immobilizzante, destinato a neutralizzare i cani da guardia, sottolinea la capacità di pianificazione e la disponibilità a ricorrere a mezzi tecnologicamente avanzati per eludere i controlli.Le azioni criminali si concentravano su abitazioni disabitate, violate con lo stesso modus operandi, segno di una professionalità consolidata. Le svaligiate, perpetrate nelle aree di Cuneo, Saluzzo, Alba, Fossano e Dronero, hanno causato ingenti danni alle vittime e alimentato l’allarme nella popolazione. Il recupero di parte della refurtiva a Gorzegno, teatro dell’ultimo furto commesso, rappresenta un importante passo avanti nell’indagine, aprendo nuove piste per l’identificazione di ulteriori complici e per il recupero del resto del bottino. L’operazione “Me ‘Om” non solo ha smantellato un’organizzazione criminale, ma ha anche evidenziato la complessità e la sofisticazione delle dinamiche criminali che operano nel territorio, richiedendo un impegno costante e coordinato da parte delle forze dell’ordine.