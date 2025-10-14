Menopausa: Open Weekend per il Benessere Donna a Torino

Giornata Mondiale della Menopausa: un’opportunità per il benessere femminile a 360 gradiIn occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, celebrata il 18 ottobre, l’Ospedale Sant’Anna di Torino, in collaborazione con la Fondazione Onda Ets, promuove un Open Weekend dedicato alla salute femminile, che si terrà dal 17 al 19 ottobre.

Questa iniziativa coinvolge un vasto network di strutture sanitarie aderenti al Bollino Rosa, offrendo un accesso facilitato a informazioni e servizi specialistici.

L’obiettivo primario dell’Open Weekend è ridefinire la narrazione attorno alla menopausa, un periodo cruciale nella vita di ogni donna.

Spesso relegata a un mero insieme di sintomi fastidiosi, la menopausa rappresenta in realtà una fase di transizione fisiologica complessa, con implicazioni profonde per la salute fisica e mentale.

L’iniziativa mira a superare tabù e silenzi, offrendo una piattaforma di sensibilizzazione e supporto per affrontare questa fase con consapevolezza e proattività.

Le attività proposte non si limitano alla gestione dei disturbi acuti, come vampate di calore, disturbi del sonno o sbalzi d’umore, ma si estendono alla prevenzione di complicanze a lungo termine, che possono compromettere la qualità della vita.

Si tratta di patologie cardiovascolari, con un aumento del rischio di infarto e ictus, di osteoporosi, che mina la salute delle ossa, e di declino cognitivo, che può evolvere in forme di demenza.

L’Ospedale Sant’Anna offre, il 17 ottobre, un servizio di consulenza telefonica (numero 011 3135693) con un team di specialisti dell’Ambulatorio dei Disturbi della Menopausa.

Parallelamente, le oltre 170 strutture del network del Bollino Rosa offriranno un ampio ventaglio di servizi gratuiti, tra cui colloqui individuali, valutazioni strumentali e conferenze divulgative.

Le aree specialistiche coinvolte – cardiologia, diabetologia, dietologia e nutrizione, endocrinologia, ginecologia e ostetricia, psichiatria, reumatologia e senologia – testimoniano l’approccio multidisciplinare necessario per una gestione ottimale della menopausa.

“La menopausa è un tema che merita una trattazione più approfondita e libera da pregiudizi,” sottolinea Francesca Merzagora, Presidente della Fondazione Onda.

“Troppo spesso le donne si sentono sole e spaesate, convinte di dover subire passivamente i disagi che accompagnano questa fase.

Con l’aumento dell’aspettativa di vita, la menopausa rappresenta una stagione che può durare anche trent’anni, un periodo delicato in cui l’informazione corretta, la prevenzione mirata e, se necessario, un trattamento adeguato possono fare la differenza nella qualità della vita e nella prevenzione di malattie croniche.

“L’Open Weekend rappresenta quindi un’occasione unica per le donne di informarsi, confrontarsi con professionisti e adottare comportamenti virtuosi per la propria salute, costruendo un futuro più sereno e attivo.

Si tratta di un investimento nella propria longevità e nel proprio benessere.