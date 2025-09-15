Monferrato, incidente mortale: un uomo muore, donna in elisoccorso.

La comunità del Monferrato è stata scossa da un tragico evento avvenuto lungo la provinciale che collega Asti a Nizza Monferrato, in prossimità dell’uscita della galleria di Agliano Terme.

Un impatto violento, un attimo di distrazione o forse una dinamica ancora avvolta nel mistero, hanno portato alla perdita della vita di un uomo di 48 anni.

L’incidente, caratterizzato da una collisione frontale tra due veicoli, ha scatenato un intervento d’urgenza che ha coinvolto diverse squadre di soccorso.

Oltre al decesso dell’uomo, la drammaticità della situazione si è manifestata con il grave ferimento di una donna di 56 anni, la cui condizione critica ha reso necessario il trasporto in elisoccorso presso l’ospedale di Alessandria.

Un secondo uomo, fortunatamente con lesioni meno serie, è stato invece affidato alle cure del Pronto Soccorso del Cardinal Massaia di Asti, dove riceve assistenza medica.

La dinamica precisa dell’incidente rimane al momento oggetto di approfondite indagini condotte dai Carabinieri.

Si presume che fattori come l’eccesso di velocità, la scarsa visibilità all’uscita della galleria, o possibili malfunzionamenti meccanici possano aver contribuito all’evento.

L’analisi dei dati relativi alla velocità dei veicoli, l’ispezione dei dispositivi di sicurezza e la ricostruzione accurata del percorso sono elementi cruciali per chiarire le responsabilità e comprendere appieno la sequenza degli eventi che hanno portato a questa tragedia.

Questo tragico episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale in una zona particolarmente trafficata, dove la combinazione di curve, gallerie e presenza di attraversamenti può rappresentare una sfida per la guida sicura.

Si rende necessario un’ulteriore valutazione delle infrastrutture esistenti e l’implementazione di misure preventive volte a ridurre il rischio di incidenti, come ad esempio il miglioramento della segnaletica, l’installazione di dissuasori di velocità e campagne di sensibilizzazione rivolte agli automobilisti.

La comunità locale è in lutto per la perdita di un suo membro e si stringe alle famiglie colpite da questa imprevista e dolorosa vicenda, auspicando che le indagini chiariscano le circostanze che hanno portato a questo tragico evento e che si possano adottare misure concrete per prevenire future tragedie sulle strade del Monferrato.