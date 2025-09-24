Monologhi della Vagina: Proteste e Polemiche al Liceo Cavour

L’iniziativa “Monologhi della Vagina” al liceo Cavour di Torino, inclusa nel festival “Teatro e Scienze”, ha sollevato un’ondata di preoccupazione e contestazione da parte dell’associazione Pro Vita e Famiglia.

L’organizzazione ha formalmente segnalato la vicenda, inviando una comunicazione certificata (PEC) al dirigente scolastico, con conoscenza dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Ministero dell’Istruzione, esprimendo profondo disagio per la scelta di ospitare tale rappresentazione in un contesto educativo.

Il patrocinio del Comune di Torino, della Regione Piemonte e del Consiglio Regionale, rende l’episodio particolarmente rilevante e degno di una revisione critica.

Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita e Famiglia, ha riferito di essere stato sollecitato da genitori esprimevano timori legittimi.

L’associazione si interroga sulla reale valenza pedagogica di un progetto che, a loro avviso, utilizza un linguaggio crudo e un lessico che definiscono “tribale” e “volgare” per affrontare tematiche complesse come la sessualità femminile, l’orgasmo, l’infedeltà coniugale e relazioni interpersonali.

Le rappresentazioni, descritte come esplicite, includerebbero scene che coinvolgono l’esplorazione sessuale fin dalla tenera età, figure professionali legate alla prostituzione e dialoghi esplicitamente sessuali.

L’associazione pone l’accento sulla necessità di trasparenza e consenso informato da parte dei genitori.

Si richiede una comunicazione dettagliata e preventiva sui contenuti rappresentati, al fine di garantire il diritto dei genitori di vigilare sull’educazione ricevuta dai propri figli e di esprimere il proprio dissenso, se opportuno.

La mancanza di tale informazione viene percepita come una violazione del principio di tutela della famiglia e del diritto dei genitori a decidere ciò che è opportuno per i propri figli.

Pro Vita e Famiglia auspica un intervento immediato da parte delle istituzioni scolastiche e pubbliche.

Si sollecita una verifica approfondita della congruità dell’iniziativa rispetto ai valori educativi promossi dalla scuola e alla sensibilità delle famiglie.

Contestualmente, si richiede una revisione delle politiche di patrocinio, affinché siano garantiti criteri di selezione che tengano conto della salvaguardia dei minori e del rispetto dei principi etici fondamentali.

L’obiettivo è promuovere un dibattito costruttivo sulla rappresentazione della sessualità nell’educazione, che sia orientato alla crescita consapevole e responsabile dei giovani, nel rispetto dei diritti e delle sensibilità di tutti.