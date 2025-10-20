Morte in carcere: il caso Cutugno e le condizioni dei detenuti

Il decesso di Lorusso Cutugno, detenuto pugliese di 50 anni e con un peso di circa 265 chilogrammi, avvenuto nel carcere di Torino, solleva interrogativi urgenti sulle condizioni di vita in detenzione e sulla gestione della salute dei detenuti con esigenze mediche complesse.

L’arresto cardiaco che ha preceduto la sua scomparsa, nonostante i tempestivi soccorsi del 118, evidenzia una situazione di vulnerabilità profonda, esacerbata dalle circostanze di reclusione.

Cutugno stava scontando una pena che lo avrebbe mantenuto dietro le sbarre fino al 2040, condannato per reati di truffa.

Il suo percorso carcerario, segnato da trasferimenti e difficoltà operative, illustra le sfide logistiche e gestionali che si presentano quando si tratta di accogliere in strutture penitenziarie individui con patologie fisiche rilevanti.

Il trasferimento da Marassi, a Genova, a Torino, avvenuto nei primi giorni di ottobre, era stato preceduto da un precedente tentativo di collocazione nella casa circondariale di Cuneo.

Quest’ultima, tuttavia, si era rivelata impraticabile a causa della mancanza di una cella adeguata alle sue condizioni fisiche, costringendo il detenuto a un ricovero ospedaliero – presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce – sotto costante sorveglianza da parte della polizia penitenziaria.

L’episodio cuneese aveva generato forti contestazioni da parte dell’OSAPP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che lamentava l’impiego di risorse umane significative (dieci agenti al giorno) sottratte ad altri servizi già gravati da carenze di personale.

Questa dinamica sottolinea come la gestione di un detenuto con particolari esigenze mediche possa generare un impatto notevole sulle risorse penitenziarie e sulla sicurezza delle strutture.

Il successivo trasferimento a Torino, con la realizzazione di una cella appositamente progettata, dimostra un tentativo di risposta alle criticità emerse.

Tuttavia, l’evento tragico che ha portato alla morte di Cutugno interroga sull’effettiva adeguatezza delle soluzioni adottate e sulla possibilità di garantire un livello di assistenza sanitaria e di dignità umana sufficiente per tutti i detenuti, in particolare per quelli affetti da gravi patologie.

La vicenda pone al centro un dibattito ampio e complesso, che coinvolge aspetti di diritto, etica, economia e sicurezza, richiedendo un’urgente riflessione sul sistema penitenziario italiano e sulla sua capacità di affrontare le sfide poste dalla crescente complessità delle condizioni di salute dei detenuti.

La morte di Lorusso Cutugno non può essere considerata un fatto isolato, ma un campanello d’allarme che invita a un ripensamento radicale delle politiche penitenziarie e a un maggiore investimento nella prevenzione e nella cura della salute in ambiente carcerario.