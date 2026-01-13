cityfood
Mulino Club: Intrattenimento sicuro e responsabile a Borghetto di Borbera.

Redazione Torino
Il Mulino Club, cuore pulsante di Borghetto di Borbera, ha recentemente implementato una significativa revisione delle sue pratiche di intrattenimento, eliminando l’uso di effetti scintillanti e simili.

Questa scelta, lungi dall’essere dettata da pressioni esterne o dall’ombra della tragica vicenda verificatasi a Crans-Montana, riflette un impegno profondo verso il benessere e la sicurezza di tutti coloro che frequentano il locale.

La decisione non si configura come una risposta obbligata, ma come un atto consapevole volto a creare un ambiente dove il divertimento coesista con la tranquillità e la responsabilità.
Si tratta di un approccio proattivo, che pone al centro la serenità dei clienti, delle famiglie e del personale, riconoscendo che l’esperienza di intrattenimento debba essere intrinsecamente legata alla sicurezza e al rispetto.

L’eliminazione degli effetti scintillanti rappresenta una metamorfosi nella filosofia del Mulino Club, un passaggio da un modello di intrattenimento basato sull’esuberanza visiva a uno che privilegia la qualità dell’esperienza e la sua fruibilità per tutti.
Si tratta di un cambiamento che testimonia una maturazione, un’evoluzione verso un modello più sostenibile e inclusivo.
Il divertimento, in questa nuova prospettiva, non è inteso come mero spettacolo effimero, ma come un’esperienza arricchente che promuove la connessione, l’allegria e il benessere collettivo.

Si ricerca un intrattenimento che stimoli i sensi in modo positivo, evitando elementi potenzialmente disturbanti o percepiti come rischiosi.
Questa scelta va letta come una dichiarazione di intenti chiara: il Mulino Club si impegna a mantenere un ambiente accogliente e sicuro, dove ogni persona possa sentirsi libera di godere appieno della serata, senza preoccupazioni.
Si tratta di un investimento nel futuro del locale, un atto di responsabilità verso la comunità e un modo per ridefinire il concetto stesso di intrattenimento serale, elevandolo a un’esperienza più consapevole e partecipata.

La promessa è quella di continuare ad offrire intrattenimento di qualità, ma con un’attenzione rinnovata verso la sicurezza, il rispetto e il benessere di tutti.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

