Munfrà Game Days: un weekend di giochi, creatività e passione.

Un’esplosione di creatività, strategia e passione animerà il Palafiere di Casale Monferrato per il weekend di “Munfrà Game Days”, un evento che si conferma punto di riferimento imprescindibile per la comunità italiana dei board game e oltre.

Questa edizione, curata dalle associazioni UnCommon e mON con il sostegno del Comune, non è solo un raduno, ma una vera e propria celebrazione del gioco da tavolo in tutte le sue declinazioni.

L’evento attira un pubblico variegato e numeroso, superando i 500 partecipanti provenienti da ogni angolo della Penisola e con una significativa presenza internazionale, testimonianza del crescente appeal del boardgame come forma di intrattenimento condivisa e intellettualmente stimolante.

L’atmosfera è resa ancora più suggestiva da una vasta area di gioco, dove i tavoli si trasformano in scenari immersivi grazie a complesse ambientazioni fantasy, dettagliate miniature in scala e una cura artigianale che eleva l’esperienza ludica a vero e proprio spettacolo.

Un elemento di spicco di questa edizione è la prima competizione “Piccoli e Grandi Costruttori”, organizzata da Rising Bricks.

Questo concorso LEGO©, suddiviso in tre categorie – elementari, medie e genitore-figlio – mette in campo circa 150 costruttori impegnati in sfide creative che richiedono ingegno, rapidità e abilità nell’utilizzo di un vasto assortimento di mattoncini.

La sfida principale consiste nel realizzare opere originali in un tempo limitato, pescando i pezzi necessari da enormi vasche piene di elementi LEGO.

Questa sezione non solo premia l’abilità tecnica, ma celebra anche la capacità di trasformare un semplice giocattolo in un’espressione artistica.

Il programma di “Munfrà Game Days” è ricco di appuntamenti per tutti i gusti.

Tornei di titoli di culto come “Age of Sigmar”, “Warhammer 40.000”, “Blood Bowl 7s” e “Warhammer – The Old World” offrono ai giocatori la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità strategiche e tattiche.

Un momento particolarmente atteso è la rievocazione di una storica partita di “Dungeons e Dragons” risalente al 1984, un omaggio alle origini del gioco di ruolo fantasy che ha ispirato generazioni di giocatori.

La presenza di maestri internazionali della pittura e della modellazione garantisce dimostrazioni e workshop dedicati all’arte di creare miniature e ambientazioni, offrendo ai partecipanti l’opportunità di apprendere tecniche avanzate e di affinare le proprie capacità creative.

“Munfrà Game Days” non è solo un evento ludico, ma un vero e proprio crogiolo di talenti, un luogo di incontro e di scambio per appassionati, artisti e creativi.