Nichelino, arrestati per spaccio: droga, armi e un giro radicato

Un’operazione dei carabinieri della tenenza di Nichelino, nell’area metropolitana torinese, ha portato all’arresto di un uomo di 49 anni e di una donna di 44, in seguito a un’indagine che ha svelato una struttura di spaccio di stupefacenti radicata in un’abitazione.

L’intervento, frutto di un’attività di osservazione e raccolta informazioni protrattasi nel tempo, ha permesso di ricostruire un’organizzazione volta alla distribuzione di sostanze illecite, delineando il ruolo dei due soggetti come elementi chiave del sistema.

La perquisizione, condotta con la massima cautela e sotto la direzione della Procura della Repubblica, ha rivelato la sofisticazione dell’attività illecita.

Non solo è stata rinvenuta una quantità considerevole di droga: 900 grammi di marijuana, abilmente confezionati in dieci panetti pronti per la vendita al dettaglio, e altrettanto hashish, suddiviso in nove panetti.

La presenza di tre bilancini elettronici di precisione, strumenti essenziali per la pesatura accurata delle dosi e la massimizzazione del profitto, ha confermato l’organizzazione e la professionalità dell’attività di spaccio.

L’inventario sequestrato non si è limitato alla sola droga.

Sono stati rinvenuti anche materiali di imballaggio, indicativi del processo di confezionamento delle dosi, e due cartucce di grosso calibro, .

308 Winchester, elemento che suggerisce una possibile connessione con attività criminali più ampie e l’intento di intimidazione.

La detenzione illegale di armi da fuoco aggrava ulteriormente la gravità dei reati contestati e solleva interrogativi sulle possibili relazioni tra i due arrestati e altre organizzazioni criminali.

Gli arrestati, accusati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso e di detenzione abusiva di armi e munizioni, sono stati tradotti presso le strutture carcerarie Lorusso e Cotugno di Torino, in attesa di un’udienza in cui sarà definita la loro posizione giuridica.

L’operazione dei carabinieri rappresenta un significativo contributo alla lotta contro il traffico di droga e alla prevenzione della criminalità organizzata nel territorio, evidenziando l’importanza di un approccio investigativo mirato e costante per smantellare le reti illecite e tutelare la sicurezza pubblica.

L’attenzione delle autorità si concentrerà ora sull’analisi dei contatti degli arrestati e sulla possibile identificazione di ulteriori complici coinvolti nell’organizzazione.