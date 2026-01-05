Novara, tentato omicidio: donna ferita, arrestato un uomo.

Un episodio di drammatica violenza ha scosso la quiete di Novara questa mattina, portando all’arresto di un quarantenne, residente in città, con l’accusa di tentato omicidio.

L’aggressione, avvenuta in un contesto residenziale, ha visto una donna di sessantadue anni, soccorsa dal personale del 118, ferita da arma da taglio al torace, fortunatamente senza pericolo di vita, e trasportata in codice giallo al nosocomio Maggiore per ulteriori accertamenti e cure.

L’evento, verificatosi alle prime luci dell’alba, ha generato una corsa all’emergenza: il clamore suscitato dalle urla della vittima ha mobilitato immediatamente diversi cittadini, che hanno prontamente allertato i servizi di emergenza e le forze dell’ordine tramite il numero unico 112.

Gli agenti della Squadra Volante, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato e neutralizzato l’aggressore, disarmandolo in strada.

La donna, protetta all’interno del cortile di proprietà, ha fornito la sua testimonianza, identificando chiaramente l’uomo come responsabile dell’aggressione.

Le indagini, immediatamente avviate dalla Polizia, si concentrano ora sulla ricostruzione esatta delle dinamiche che hanno portato a questo tragico episodio.

Al momento, le prime ricostruzioni suggeriscono un quadro complesso, caratterizzato da possibili disagi psichici che avrebbero scatenato l’azione violenta.

Si tratta di una possibile, seppur non ancora confermata, chiave di lettura che potrebbe alleggerire la responsabilità penale dell’uomo, sebbene non ne escluda la gravità.

L’uomo è formalmente accusato di tentato omicidio, con un’aggravante legata alla modalità violenta dell’atto e, potenzialmente, a fattori ancora da chiarire che potrebbero aver contribuito alla sua condotta.

Gli inquirenti stanno procedendo con la raccolta di testimonianze, analizzando la scena del crimine alla ricerca di elementi utili alla ricostruzione dei fatti e valutando la necessità di una perizia psichiatrica per accertare lo stato mentale dell’aggressore nel momento dell’azione.

La comunità novarese è sotto shock per questo evento che ha infranto la tranquillità della vita quotidiana, e si attende con ansia di conoscere l’esito delle indagini e di comprendere le cause profonde di una simile drammatica escalation.