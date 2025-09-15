Nuova scuola a Sauze d’Oulx: un investimento nel futuro e nella sostenibilità.

A Sauze d’Oulx, un nuovo capitolo si apre per l’istruzione con l’inaugurazione, il 18 settembre, di un edificio scolastico all’avanguardia destinato alla scuola primaria e dell’infanzia.

La cerimonia, prevista per le ore 12, segna la conclusione di un percorso complesso, motivato dalla necessità impellente di sostituire un precedente plesso giudicato strutturalmente inadeguato.

Per oltre due anni, la comunità scolastica ha affrontato l’imprevisto trasferimento in sedi alternative nel comune di Oulx, una situazione che ha messo a dura prova la continuità didattica e il tessuto sociale locale.

La realizzazione di questa nuova struttura, con un investimento complessivo di 3,7 milioni di euro, rappresenta un punto di svolta per Sauze d’Oulx, non solo in termini di sicurezza e funzionalità, ma anche come esempio di innovazione e sostenibilità.

L’intervento è stato reso possibile grazie a un finanziamento significativo proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per un importo di 2.122.550 euro, ottenuto tramite un bando regionale.

A questa somma si aggiungono risorse comunali per 901.445 euro, a testimonianza dell’impegno del Comune nell’investire nel futuro dei suoi cittadini.

Il nuovo edificio scolastico si distingue per la sua classe energetica A, un traguardo che garantisce ambienti salubri e confortevoli per studenti e personale docente, riducendo al contempo i costi operativi per l’ente pubblico.

Ma l’eccellenza non si limita all’efficienza energetica.

Il progetto si è fatto interprete di una visione più ampia, integrando i principi della certificazione CasaClima School, un sistema di valutazione pionieristico che promuove la sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Questa certificazione, ottenuta da un numero limitato di scuole in Italia, non è solo un riconoscimento formale, ma un impegno concreto verso un modello educativo responsabile e attento all’impatto delle scelte progettuali.

L’adozione di soluzioni tecniche innovative, materiali eco-compatibili e una filosofia costruttiva orientata alla riduzione dell’impronta ecologica, testimoniano la volontà di creare un ambiente di apprendimento stimolante e consapevole, in linea con le sfide ambientali e sociali del nostro tempo.

Il nuovo edificio scolastico di Sauze d’Oulx si configura, quindi, come un investimento non solo per il presente, ma anche per il futuro delle nuove generazioni, offrendo loro un ambiente sicuro, confortevole e ispiratore, in grado di promuovere la crescita personale e la cittadinanza attiva.