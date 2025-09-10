Nuova scuola media a Bagnolo: Cirio, un investimento per il futuro del Piemonte

Nel cuore di Bagnolo Piemonte, un nuovo inizio scolastico si tinge di speranza e di un profondo impegno per il futuro dell’istruzione piemontese.

L’inaugurazione della nuova scuola media, un edificio che incarna l’ambizione di offrire ambienti di apprendimento moderni e sicuri, ha visto il Presidente della Regione Alberto Cirio presenziare all’evento, sottolineando l’importanza cruciale che l’istruzione riveste per lo sviluppo della comunità.

L’edificio, esteso su una superficie di 2.000 metri quadrati e frutto del progetto dello studio di architettura bagnolese Aimaro Oreglia d’Isola, rappresenta un investimento significativo, combinando funzionalità avanzate con un design attento alla sostenibilità e all’integrazione nel tessuto urbano.

Le nove aule, la segreteria didattica, la presidenza e la vasta palestra di 800 metri quadrati, non sono solo spazi fisici, ma simboli di una visione più ampia: quella di creare un ambiente stimolante e accogliente per gli studenti.

Il Presidente Cirio, affiancato dal provveditore scolastico regionale Stefano Suraniti e dalle autorità locali, ha rivolto un messaggio ai giovani, evidenziando come il primo giorno di scuola sia un momento di rinnovamento e di opportunità.

Ha espresso la volontà di promuovere e valorizzare le scuole piemontesi, riconoscendo che esse rappresentano un patrimonio da custodire e da migliorare costantemente.

Un pensiero commosso è stato dedicato a Vito Scafidi, la cui tragica scomparsa, avvenuta nel 2008 al liceo Darwin di Rivoli, ha segnato profondamente la comunità scolastica.

Il Presidente ha esplicitamente affermato che quel doloroso evento è stato trasformato in un catalizzatore di energia positiva, un motore inarrestabile per un cambiamento radicale nell’attenzione alla sicurezza delle scuole.

La cifra di 350 milioni di euro investiti a livello regionale testimonia l’impegno concreto per rendere gli edifici scolastici più resistenti e protetti, posizionando il Piemonte, dopo la Valle d’Aosta, come una delle regioni italiane con le scuole più sicure.

Tuttavia, Cirio ha sottolineato che la strada è ancora lunga e richiede un impegno continuo e condiviso, trascendendo le divisioni politiche.

“Le scuole non hanno colore politico,” ha affermato, auspicando una collaborazione sinergica tra tutte le forze in campo per il bene dei giovani.

Il Presidente, in un gesto di empatia e di condivisione, ha espresso una riflessione personale, rivelando il ruolo centrale che l’istruzione ha sempre rivestito nella sua famiglia, in quanto figlio e nipote di maestre.

Ha aggiunto un tocco di umanità, confessando di aver accompagnato la figlia al liceo proprio quella mattina, un’esperienza che lo lega profondamente alla realtà delle famiglie e alle loro preoccupazioni.

Questo momento di condivisione ha reso il discorso del Presidente più toccante e ha rafforzato il messaggio di vicinanza e di sostegno alle famiglie piemontesi, custodi del futuro e principali protagonisti di questo percorso educativo.

L’inaugurazione della nuova scuola media di Bagnolo Piemonte non è solo la celebrazione di un edificio, ma la promessa di un futuro più sicuro, più stimolante e più giusto per tutti gli studenti piemontesi.