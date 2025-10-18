Nuova svolta Garlasco: la difesa punta sulla scienza e sulla fiducia.

La vicenda Garlasco, avvolta da un’ombra di sospetto che persiste a distanza di anni, riemerge a Casale Monferrato, dove l’avvocato Angela Taccia ha introdotto una nuova fase nel percorso difensivo di Andrea, figura centrale nel caso.

L’incontro, organizzato da Nero Crime e Arte Criminologica presso il Castello del Monferrato, ha offerto un’occasione per esaminare le dinamiche complesse che ruotano attorno alla vicenda, e per delineare la strategia adottata dal nuovo team di difesa.

La serenità di Andrea, un elemento sorprendente alla luce delle accuse che lo gravano, è stata sottolineata più volte.

Nonostante la pressione e le speculazioni, egli manifesta una fiducia incrollabile nella propria innocenza, confidando che un’indagine approfondita non potrà fare altro che confermare la verità.

Questa convinzione, secondo Taccia, è alimentata dalla sua intrinseca purezza d’animo, un fattore che rende più difficile la costruzione di accuse infondate.

La composizione di un nuovo collegio difensivo si è rivelata un’operazione delicata, quasi una mobilitazione.

Taccia descrive la professione forense come una battaglia, e ribadisce che chi agisce per la giustizia non deve cedere alla paura.

L’abbandono del mandato da parte dell’avvocato Massimo Lovati, figura storica a fianco di Andrea, ha rappresentato una scelta dolorosa, ma in ultima analisi, decisionale per il cliente.

Pur riconoscendo l’abilità e il valore professionale di Lovati, Taccia evidenzia come le sue priorità sembrassero divergenti dalla difesa di Andrea, con conseguenti disallineamenti strategici e una progressiva erosione della fiducia del cliente.

Si è insinuato il sospetto che l’attenzione fosse rivolta ad altri impegni, a discapito della concentrazione necessaria per la strategia difensiva.

Taccia ha espresso gratitudine verso Lovati per l’insegnamento fondamentale che le ha trasmesso: la centralità del cliente nel processo decisionale.

Ora, con una squadra rinnovata, Taccia si sente supportata e fiduciosa nell’affrontare le sfide future.

Un altro aspetto cruciale sollevato è la pressione esercitata dai media.

Taccia sottolinea l’importanza di una comunicazione strategica e mirata per contrastare interpretazioni erronee e informazioni distorte.

Essa crede fermamente nel ruolo della giustizia e nell’autorità giudiziaria, ma ricorda che tutti sono soggetti a errori di percezione.

Un’immagine distorta o una personalità attribuita erroneamente possono avere conseguenze nefaste per l’accusato.

Inoltre, è stato annunciato l’ingaggio di un genetista, in vista della divulgazione degli atti attualmente segreti.

Questa mossa strategica mira a preparare la difesa ad affrontare nuove evidenze e a garantire una comprensione approfondita degli elementi scientifici che potrebbero emergere.

La prospettiva di un’analisi genetica approfondita suggerisce la volontà di affrontare il caso con rigore scientifico e di esaminare tutte le possibili implicazioni.