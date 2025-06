Nuovi agenti in Polizia: un giuramento tra memoria e futuro.

Nella cornice solenne della Scuola Allievi Agenti di Alessandria, si è celebrato oggi l’ingresso nel corpo di Polizia di 368 nuovi agenti, provenienti dal 229° corso. L’evento, intriso di significato storico, ha visto la reiterazione di un percorso che, nel tempo, ha visto sfilare oltre 48.000 uomini e donne, testimoni silenziosi di una storia complessa e impegnativa.Elena Gola, direttrice della Cardile, ha voluto ispirare i nuovi colleghi con le parole del Papa Francesco: “Il vero potere è servizio”. Un monito potente che incarna l’essenza stessa del ruolo di poliziotto, un ruolo che trascende la semplice applicazione della legge per elevarsi a impegno civile e sociale.Il Giuramento, sottolineato dal prefetto Carmine Belfiore, vicedirettore generale della Pubblica sicurezza, non è mero adempimento di una formalità, ma la consacrazione di una scelta consapevole, un patto di fedeltà inequivocabile con la Repubblica Italiana. È l’atto con cui si accetta una responsabilità immensa, quella di garantire la sicurezza e il benessere della collettività, comprendendo che l’assenza di sicurezza compromette la stessa esistenza della libertà.Il prefetto Belfiore ha dedicato un commosso ricordo al brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, caduto nel Brindisino durante un inseguimento, un esempio di dedizione e coraggio fino all’estremo sacrificio. Ha ricordato come il rischio, seppur ineludibile, sia una realtà intrinseca al servizio, una condizione da affrontare con preparazione, professionalità e umanità.Presente alla cerimonia, la suggestiva teca che ospita la “Quarto Savona Quindici”, i relitti della Fiat Croma distrutta nella strage di Capaci del 1992. Quel codice alfanumerico racchiude il ricordo di tre vite spezzate: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifano, caduti nell’adempimento del loro dovere. I loro nomi, impressi nella memoria collettiva, rappresentano un patrimonio inestimabile, un monito costante a perseguire la giustizia e a difendere i valori fondanti della nostra democrazia.L’eredità di questi eroi, insieme all’esempio di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la sicurezza del Paese, si configura come un faro, illuminando il cammino dei nuovi agenti, invitandoli a onorare il loro giuramento con impegno, integrità e compassione, affinché la memoria dei caduti possa continuare a ispirare generazioni future di servitori dello Stato. La loro presenza simboleggia la continuità del servizio e l’importanza di non dimenticare il prezzo pagato per la libertà e la sicurezza.