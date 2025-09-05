Nuovo comandante alla Guardia di Finanza nel VCO

Un cambio al vertice guida ora il comando provinciale della Guardia di Finanza del Verbano-Cusio-Ossola, segnando una fase di transizione per l’istituzione in una provincia caratterizzata da un delicato equilibrio tra economia montana, turismo e controllo del territorio.

Il colonnello Antonio Giuseppe Garaglio, con una solida esperienza maturata in diversi incarichi strategici, assume la guida, succedendo al colonnello Antonello Reni, il quale intraprende un nuovo percorso professionale a Milano, alla direzione del complesso reparto tecnico logistico amministrativo Lombardia.

La cerimonia di avvicendamento, celebrata presso la caserma Simonetta di Verbania, ha visto la partecipazione del generale di divisione Giovanni Avitabile, comandante regionale Piemonte e Valle d’Aosta, che ha espresso un sentito plauso al colonnello Reni per l’impegno profuso durante il suo mandato, sottolineando il contributo significativo dato alla sicurezza e alla tutela della legalità nel Vco.

Al colonnello Garaglio sono stati formulati auguri di buon vento per le sfide che lo attendono, auspicando un’azione sinergica e orientata all’eccellenza.

Il colonnello Reni, nel suo discorso di commiato, ha espresso profonda gratitudine ai finanzieri del Vco, riconoscendo la loro dedizione, competenza e l’efficacia delle operazioni condotte.

Ha descritto l’esperienza verbano-cusiana come un capitolo prezioso, intriso di valori e ricordi indelebili, in una regione che si distingue per la sua bellezza paesaggistica e per una cultura radicata nell’etica del lavoro e nella solidarietà.

Il colonnello Garaglio, originario di San Marco Argentano, in Calabria, porta con sé un curriculum professionale ricco e diversificato.

Prima di assumere la guida del comando provinciale di Asti, dove ha operato con successo per quattro anni, ha diretto il comando provinciale di Rimini (2015-2021), consolidando la sua esperienza nella gestione operativa e nella direzione di risorse umane.

Precedentemente, ha ricoperto la carica di capo di Stato Maggiore presso il comando regionale Toscana, a Firenze (2011-2015), un ruolo cruciale per la pianificazione strategica e il coordinamento delle attività di controllo del territorio.

L’arrivo del colonnello Garaglio rappresenta un’opportunità per rafforzare ulteriormente l’azione della Guardia di Finanza nel Vco, un territorio complesso che richiede un approccio multidisciplinare, capace di contrastare fenomeni di economia sommersa, traffico illecito di merci e tutela dell’ambiente montano, oltre a garantire la sicurezza delle comunità locali.

Si attendono quindi nuove strategie operative e un rinnovato impulso nella lotta alla criminalità organizzata, in un contesto caratterizzato da crescenti sfide economiche e sociali.

L’esperienza pregressa del nuovo comandante, maturata in contesti geografici e operativi differenti, suggerisce una capacità di adattamento e di innovazione che potrà essere determinante per affrontare le problematiche specifiche del territorio verbano-cusiano.