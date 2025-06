Nuovo comandante Vigili del Fuoco a Torino: Orrù al timone

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino accoglie oggi Francesco Orrù, un comandante con un curriculum professionale di straordinaria esperienza, destinato a guidare una realtà complessa e cruciale per la sicurezza della comunità piemontese. Originario di Mogoro, in Sardegna, Orrù, sessantenne, porta con sé un percorso formativo e operativo che lo ha visto protagonista in diverse realtà strategiche del paese, da Cagliari a Perugia, fino al recente comando di Genova. La sua precedente esperienza come vice comandante a Torino (2018-2019) e la sua attuale residenza ad Asti sanciscono un legame profondo con il territorio che ora si appresta a guidare.La transizione al comando provinciale segna il congedo dal ruolo di reggente di Alessandro Paola, comandante regionale, il quale ha espresso la sua fiducia nelle capacità di Orrù e ha sottolineato la peculiarità della Sala Operativa di Torino, riconosciuta a livello nazionale ed europeo come un centro di eccellenza. Un’infrastruttura tecnologicamente avanzata, capace di gestire emergenze complesse e di coordinare interventi in un contesto geografico articolato come quello piemontese.L’insediamento di Orrù non è solo un cambio di guida, ma un’opportunità per rafforzare un sistema di protezione civile già solido, caratterizzato da un personale altamente specializzato e da una rete di volontari che rappresentano un valore inestimabile, grazie alla loro conoscenza approfondita del territorio. Orrù, con umiltà e determinazione, si impegna a valorizzare questo patrimonio umano e a promuovere una cultura della prevenzione e della resilienza.Un aneddoto toccante, condiviso da Paola durante la conferenza, riporta alla memoria il terribile terremoto che colpì Amatrice nel 2016. L’esperienza, vissuta in prima persona, ha evidenziato l’importanza della prontezza, dell’adattabilità e della collaborazione in situazioni di crisi, dove anche un piccolo ritardo può fare la differenza tra la vita e la morte. La capacità di intervenire tempestivamente e con efficacia, frutto di un addestramento costante e di una preparazione accurata, è il fondamento della missione dei Vigili del Fuoco.Il percorso professionale di Orrù, iniziato dopo aver conseguito la laurea in ingegneria elettrotecnica, testimonia la sua dedizione e la sua passione per il servizio pubblico. Un consiglio prezioso per i giovani colleghi, soprattutto per coloro che aspirano a una carriera nel corpo dei Vigili del Fuoco: iniziare la loro formazione nei comandi metropolitani, come Torino, Genova, Napoli o Roma, dove è possibile accumulare un bagaglio di esperienze formative imprescindibili.La presenza capillare di squadre di volontariato in molte province piemontesi, in particolare nella città di Torino, costituisce un elemento di forza per il sistema di protezione civile, garantendo una risposta rapida ed efficace in situazioni di emergenza. Il nuovo comandante intende rafforzare questa sinergia, promuovendo la formazione continua e la condivisione di competenze, con l’obiettivo di rendere il Piemonte un territorio più sicuro e resiliente. Il suo approccio si preannuncia improntato alla collaborazione, all’innovazione e alla valorizzazione del capitale umano, pilastri fondamentali per affrontare le sfide future e tutelare la vita e il patrimonio della comunità piemontese.