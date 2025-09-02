Nuovo Direttore Sanitario al Santa Croce e Carle: Giuseppe De Filippis

L’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo accoglie un nuovo leader nel ruolo di Direttore Sanitario: Giuseppe De Filippis, un professionista di 58 anni con un solido percorso professionale e una visione strategica per il futuro dell’istituzione.

La sua nomina segna il passaggio di consegne da Lorenzo Angelone, il cui percorso professionale prosegue ora all’interno della Città della Salute di Torino, affiancando il Direttore Generale Livio Tranchida.

Il Dottor De Filippis, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva con un focus sull’organizzazione dei servizi ospedalieri, porta con sé un’esperienza stratificata e diversificata maturata in contesti sanitari complessi.

Il suo curriculum vitae testimonia un impegno costante a livello regionale e interregionale, includendo ruoli di responsabilità in diverse aziende sanitarie e ospedaliere, in Piemonte, Lombardia e culminando nella Direzione Generale dell’azienda ospedaliera di Perugia, posizione dalla quale ha fatto ritorno a luglio.

La sua carriera non si limita all’esecuzione di compiti gestionali.

Il Dottor De Filippis è un attivo contributore al progresso della disciplina, come dimostrano le sue pubblicazioni scientifiche e le sue attività di docenza.

Dal 2020, ricopre infatti l’incarico di Professore Associato presso il prestigioso Centro di Ricerca ed Alta Formazione in Amministrazione della Salute dell’Università di Milano, un ruolo che attesta la sua dedizione alla formazione delle nuove generazioni di professionisti sanitari e alla promozione di modelli di gestione innovativi.

La scelta di De Filippis riflette una volontà di continuità e al contempo di innovazione.

Il Commissario Tranchida ha espresso la sua fiducia nell’auspicata capacità del nuovo Direttore Sanitario di raccogliere l’eredità del suo predecessore, Angelone, con cui manterrà un rapporto di collaborazione, e di affrontare le sfide che attendono l’azienda ospedaliera.

“Credo che il Dottor De Filippis sia la persona giusta per guidare la nostra struttura,” ha dichiarato Tranchida, aggiungendo un augurio di un proficuo impiego a Cuneo e confidando in un’accoglienza positiva da parte del personale e in un ambiente collaborativo.

La sua presenza è vista come un’opportunità per rafforzare l’eccellenza clinica e amministrativa dell’ospedale, con un occhio di riguardo all’integrazione di nuove tecnologie e approcci gestionali orientati al paziente.