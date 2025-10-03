Nuovo Ospedale TO5: Sanità Innovativa per Ovest Piemonte

Il futuro della sanità nell’area Ovest del Piemonte si proietta verso un orizzonte di servizi più efficienti e accessibili con la realizzazione del nuovo ospedale unico dell’ASL TO5, un’opera strategica per oltre 310.000 residenti distribuiti tra i 40 Comuni dei distretti sanitari di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino.

L’innovativa struttura, situata a Cambiano, rappresenta la naturale evoluzione e la sostituzione dei presidi sanitari esistenti – Santa Croce di Moncalieri, Maggiore di Chieri e San Lorenzo di Carmagnola – consolidando un’offerta assistenziale integrata e potenziata.

Il progetto, sostenuto da un investimento complessivo di 302 milioni di euro, incarna la visione di una sanità regionale moderna e orientata al benessere del cittadino.

Si inserisce all’interno di un piano di riqualificazione edilizia sanitaria più ampio, frutto di una collaborazione sinergica tra la Regione Piemonte e l’INAIL, e attualmente in fase di valutazione dalla Conferenza dei Servizi, un processo cruciale che ne determinerà l’approvazione e il perfezionamento sotto il profilo urbanistico, edilizio, paesaggistico e conformità normativa.

L’elemento distintivo di questa realizzazione è l’adozione pionieristica dell’intelligenza artificiale durante l’intero processo di progettazione.

Questa tecnologia avanzata ha consentito un’ottimizzazione radicale di layout funzionali, percorsi interni, gestione dei costi e valutazione delle risorse umane, traducendosi in un’efficienza operativa superiore e in una significativa riduzione dei costi di gestione.

La struttura ospiterà 470 posti letto, inclusi 32 dedicati alla terapia intensiva, a testimonianza dell’impegno verso una risposta tempestiva e qualificata in situazioni di emergenza.

Sono previsti 1.200 posti auto per agevolare l’accesso, un moderno blocco operatorio dotato di 10 sale – 7 ordinarie, 2 per emergenze e 1 ibrida – e un blocco parto con 7 sale, dedicate rispettivamente al travaglio e ai parti cesarei.

L’offerta ambulatoriale sarà ulteriormente ampliata con 63 ambulatori specialistici.

Questa iniziativa si colloca all’interno di un ambizioso programma regionale che prevede la costruzione di 11 nuovi ospedali, un investimento complessivo superiore a 5 miliardi di euro, una cifra che sottolinea l’impegno della Regione Piemonte a dotare il territorio di infrastrutture sanitarie all’avanguardia.

Come sottolineato dal Presidente della Regione, Alberto Cirio, e dall’Assessore alla Sanità, Federico Riboldi, si tratta del più importante investimento nel settore sanitario dal secondo dopoguerra, un segnale tangibile di una sanità più vicina ai bisogni reali della popolazione piemontese, capace di offrire servizi di eccellenza e rispondere efficacemente alle sfide del futuro.

L’ospedale unico dell’ASL TO5 rappresenta quindi un tassello fondamentale per la costruzione di un sistema sanitario più resiliente, innovativo e orientato al benessere della comunità.