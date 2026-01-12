Nuovo Questore a Torino: Gambino, ascolto e sicurezza condivisa.

Assumere la guida della Questura di Torino rappresenta un onore e una sfida complessa.

Lo ha sottolineato Massimo Gambino, il nuovo questore, durante il suo discorso di insediamento, erede di un percorso iniziato da Paolo Sirna, ora destinato ad altre responsabilità a Reggio Calabria.

Gambino, proveniente dalla direzione della Questura di Bari, si presenta con l’intento di proseguire un’eredità di servizio, ma anche di imprimere una propria visione, basata sull’esperienza maturata in contesti urbanistici e sociali altrettanto articolati.

Il ruolo del questore non si limita alla gestione del centro urbano; esso si estende all’intera area metropolitana torinese, un territorio eterogeneo, caratterizzato da dinamiche sociali, economiche e culturali diverse.

Questo implica un impegno concreto alla conoscenza capillare del territorio, un “vivere” quotidiano delle sue peculiarità, un’immersione profonda nelle comunità che lo compongono.

Non si tratta di una semplice ispezione formale, ma di un’integrazione attiva, volta a comprendere le esigenze reali e a sviluppare strategie di prevenzione e sicurezza mirate.

L’approccio di Gambino si preannuncia improntato all’ascolto e alla collaborazione.

La sicurezza urbana non può essere concepita come un compartimento stagno, gestito esclusivamente dalle forze dell’ordine.

Richiede una sinergia tra istituzioni, associazioni di volontariato, rappresentanti del tessuto sociale e cittadini.

Si tratta di costruire una rete di fiducia e responsabilità condivisa, in cui ogni attore contribuisca attivamente alla costruzione di un ambiente più sicuro e vivibile.

La sfida è complessa, poiché Torino, come tutte le grandi aree metropolitane, si confronta con problematiche stratificate e in continua evoluzione.

Fenomeni come la criminalità organizzata, la microcriminalità, le nuove forme di devianza legata all’era digitale, l’integrazione di comunità immigrate, richiedono risposte innovative e personalizzate.

L’utilizzo intelligente delle tecnologie, la formazione continua del personale, la promozione di programmi di prevenzione rivolti alle giovani generazioni, la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, sono elementi imprescindibili per affrontare queste sfide con efficacia.

Il nuovo questore intende operare in un’ottica di trasparenza e accountability, rendendo conto alla cittadinanza delle attività svolte e sollecitando il dialogo e la partecipazione attiva.

La sicurezza è un bene comune, e la sua tutela richiede l’impegno di tutti.

La sua visione è quella di un territorio sicuro, coeso e prospero, dove ogni cittadino possa sentirsi protetto e valorizzato.