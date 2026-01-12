cityfood
cityeventi
martedì 13 Gennaio 2026
Torino Cronaca

Nuovo Questore a Torino: Gambino Onora l’Eredità

Redazione Torino
Redazione Torino

Assumere la guida delle forze dell’ordine a Torino rappresenta per Massimo Gambino, il nuovo questore, un onore profondo, permeato di consapevolezza e rispetto per l’eredità lasciata dai suoi predecessori.

Nel suo discorso di insediamento, ha espresso un forte senso di appartenenza alla città, sottolineando l’intenzione di proseguire con dedizione e competenza il percorso tracciato da coloro che lo hanno preceduto, perseguendo l’eccellenza nell’esercizio delle proprie le sue parole il suo insomma l’esperienza il suo percorsoIl futuro richiede una prof

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap