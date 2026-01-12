Nuovo Questore a Torino: Gambino Onora l’Eredità

Assumere la guida delle forze dell’ordine a Torino rappresenta per Massimo Gambino, il nuovo questore, un onore profondo, permeato di consapevolezza e rispetto per l’eredità lasciata dai suoi predecessori.

Nel suo discorso di insediamento, ha espresso un forte senso di appartenenza alla città, sottolineando l’intenzione di proseguire con dedizione e competenza il percorso tracciato da coloro che lo hanno preceduto, perseguendo l’eccellenza nell’esercizio delle proprie le sue parole il suo insomma l’esperienza il suo percorsoIl futuro richiede una prof