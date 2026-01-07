Ondata Respiratoria: Piemonte Sotto Pressione

Pressione sui Sistemi Sanitari Piemontesi: Un’Analisi Dettagliata dell’Ondata di Malattie RespiratorieL’inverno 2025 sta mettendo a dura prova il sistema sanitario piemontese, con un’intensificazione delle richieste di assistenza e una significativa affluenza nei pronto soccorso, riconducibile principalmente a un’ondata di patologie respiratorie.

Sebbene non si rilevino criticità di emergenza generalizzata, l’aumento dei volumi di pazienti richiede un’attenta gestione delle risorse e un’ottimizzazione dei percorsi di cura.

Dati a Torino e nei Dintorni: Un Quadro ComplessoLe strutture della Città della Salute di Torino, in particolare l’ospedale Molinette, hanno registrato un incremento dei passaggi giornalieri, raggiungendo una media di 210, con picchi post-festivi che hanno superato le 260 unità.

Questo dato rappresenta un aumento significativo rispetto ai valori estivi e testimonia l’intensificarsi della domanda di assistenza.

Circa il 30% dei pazienti si presenta con sindromi influenzali, un dato in crescita rispetto alle settimane precedenti.

Un’incidenza rilevante è rappresentata dalla polmonite, che colpisce il 20% dei pazienti in area degenze intensive.

Anche l’ospedale Mauriziano del capoluogo mostra segnali di sovraccarico, con un aumento dei passaggi giornalieri del 9% rispetto alla media annuale.

La prevalenza di virus respiratori, tra cui l’influenza stagionale e altri agenti patogeni, è in aumento, e un’alta percentuale dei pazienti, in particolare ultraottantenni, presenta insufficienza respiratoria, spesso associata a polmonite.

La situazione si riflette anche nell’ospedale San Luigi di Orbassano, dove si registra un aumento complessivo dell’8% dei passaggi rispetto all’anno precedente, con un incremento del 33% dei pazienti in attesa di ricovero, dovuto all’aumento di casi di insufficienza respiratoria moderata e grave.

Sintomi Clinici e Agenti Patogeni: Prevalenza dell’Influenza e ComorbiditàL’influenza A e lo pneumococco risultano essere gli agenti patogeni più diffusi, mentre il Covid-19 appare sporadico.

Un elemento cruciale è la presenza significativa di pazienti anziani e con comorbilità preesistenti – pazienti oncologici, trapiantati, con insufficienze d’organo – che richiedono una valutazione specialistica e presentano un rischio maggiore di complicanze, con tassi di ricovero che si attestano tra il 30% e il 40%.

Questo fattore contribuisce all’occupazione completa dei letti ospedalieri e al prolungamento dei tempi di attesa al pronto soccorso.

Giovani e Accessi al Pronto Soccorso: Un Fenomeno da MonitorareNonostante la presenza preponderante di pazienti fragili, si osserva anche un numero elevato di giovani che accedono al pronto soccorso, spesso con codici di priorità bassi (bianco e verde).

Le motivazioni includono la persistenza di sintomi dopo terapie iniziali, la richiesta di accertamenti diagnostici (in particolare radiografie) su indicazione di altri medici, e soprattutto un’ansia diffusa legata al timore di sviluppare forme gravi in caso di febbre elevata o cefalea.

Questa dinamica sottolinea l’importanza di una corretta informazione e di un’efficace gestione dell’ansia tra la popolazione più giovane.

Diffusione nell’Alessandrino e nell’Est PiemonteLa tendenza si conferma anche nell’Alessandrino, dove si registra un aumento degli accessi al pronto soccorso e, in particolare, delle sindromi respiratorie, con un’incidenza significativa tra gli ospiti delle strutture residenziali.

I dati complessivi indicano un quadro simile anche negli altri ospedali dell’Est Piemonte.

Si segnalano, inoltre, casi gravi, con necessità di ventilazione meccanica e, purtroppo, un decesso.

Mutazioni Virali e IsolamentoL’azienda ospedaliera di Novara ha rilevato un picco tra Natale e Capodanno, legato all’influenza, con alcuni casi sporadici di Covid.

Si segnala anche la presenza di pazienti isolati per influenza K, una variante mutata del virus H3N2, attualmente in diminuzione rispetto al picco precedente.

Conclusioni: Necessità di Preparazione e CoordinamentoL’andamento attuale evidenzia la necessità di una preparazione adeguata per affrontare l’ondata di malattie respiratorie, con particolare attenzione alla gestione dei pazienti fragili, alla prevenzione delle complicanze e alla comunicazione efficace con la popolazione.

Il coordinamento tra le diverse strutture sanitarie e il rafforzamento delle misure di prevenzione, come la vaccinazione antinfluenzale, rimangono elementi cruciali per garantire la sostenibilità del sistema sanitario piemontese.