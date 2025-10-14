Parco Valentino: il futuro si progetta con i cittadini.

Il Parco Valentino, cuore pulsante di Torino, si proietta verso un futuro di rinnovamento profondo, un’evoluzione plasmata non solo da visioni progettuali, ma soprattutto dal contributo diretto della cittadinanza.

Il progetto “We Change!”, nato dalla collaborazione tra Imbarchino, Banda Larga Aps, Va Lentino società benefit e Bike Pride, con il sostegno di Patagonia e del Comune di Torino, incarna questa ambizione: ridefinire il parco come spazio di incontro, benessere e scoperta, in armonia con l’ambiente circostante.

L’iniziativa, frutto di un approccio partecipativo radicale, ha coinvolto un campione significativo di 616 cittadini attraverso un’ampia indagine pubblica, rivelando un sentito desiderio di miglioramento che si articola in diverse aree cruciali.

L’analisi dei dati raccolti evidenzia, con percentuali eloquenti, le priorità espresse dalla comunità: un’urgente necessità di servizi igienici pubblici (85,4%), un incremento della sicurezza attraverso un’adeguata illuminazione notturna (74,8%), e un’infrastruttura di mobilità dolce potenziata, capace di incentivare l’utilizzo di mezzi di trasporto ecologici (67,6%).

Questi dati non sono semplici numeri, ma indicatori di un bisogno diffuso di funzionalità, accessibilità e sostenibilità.

Il processo non si è limitato a una mera raccolta di preferenze.

Due tavoli tematici di co-progettazione hanno permesso una discussione approfondita e la formulazione di proposte concrete, toccando temi vitali per la sostenibilità del parco: l’educazione ambientale, finalizzata a sensibilizzare e responsabilizzare i fruitori; un sistema di raccolta differenziata efficiente e inclusivo; un miglioramento continuo delle infrastrutture esistenti; e, soprattutto, l’istituzione di una governance partecipata, che garantisca la voce della comunità nelle decisioni che riguardano il parco.

La sfida principale, emersa chiaramente durante il processo di co-progettazione, risiede nell’equilibrio delicato tra due anime fondamentali: la dimensione naturale, da preservare e valorizzare come polmone verde e habitat per la biodiversità, e la dimensione sociale, che ne fa un luogo di aggregazione, incontro e sperimentazione culturale.

Il progetto aspira a creare un parco inclusivo, aperto a tutte le età e a tutte le sensibilità, che non si limiti ad ospitare eventi occasionali, ma diventi un vero e proprio motore di comunità, un luogo di crescita personale e collettiva, un laboratorio di cittadinanza attiva e responsabile.

La riqualificazione e la trasformazione del Valentino non sono quindi solo un intervento infrastrutturale, ma un atto di fiducia nel potenziale umano e nella capacità di costruire insieme un futuro più verde e più giusto.