Pescatore precipita a Gaiola: grave incidente e soccorso complesso

Un drammatico episodio ha scosso la comunità di Gaiola (Cuneo) nel pomeriggio di oggi, quando un pescatore ha perso il controllo ed è precipitato da una sponda rocciosa, riportando gravi lesioni e un arresto cardiaco durante il trasporto emergenziale.

L’evento, verificatosi intorno alle ore 14:00, ha immediatamente innescato un complesso intervento di soccorso che ha visto impegnate diverse componenti operative specializzate.

La difficoltà di accesso alla zona, caratterizzata da un letto di torrente particolarmente impervio e dalla pendenza vertiginosa della riva, ha reso l’operazione complessa e delicata.

Immediatamente mobilitati, i tecnici del soccorso alpino, con la precisione e la competenza che contraddistinguono le loro operazioni in ambienti ostili, hanno proceduto all’imbarcamento del pescatore, stabilizzandone le condizioni e mitigando i rischi legati alla posizione precaria.

Parallelamente, le squadre a terra e i vigili del fuoco hanno garantito supporto logistico e sicurezza per tutti gli operatori coinvolti.

La decisione di non ricorrere al servizio di elisoccorso, sebbene prontamente disponibile tramite Azienda Zero Piemonte, è stata dettata dalla valutazione delle condizioni ambientali e dalla difficoltà di allineamento di un punto di atterraggio sicuro nelle immediate vicinanze della zona dell’incidente.

Optando per il trasporto in autoambulanza, è stato garantito l’assistenza continua di un team medico specializzato dell’elisoccorso, assicurando la massima cura e monitoraggio delle funzioni vitali del ferito durante il tragitto verso l’ospedale di destinazione.

La rapidità di risposta e la coordinazione tra le diverse forze di soccorso – guardia di finanza, vigili del fuoco, soccorso alpino e personale medico dell’elisoccorso – hanno rappresentato un fattore cruciale per affrontare un’emergenza che ha messo a dura prova la resilienza e la professionalità di tutti gli operatori.

Le sue condizioni, al ricovero, sono giudicate serie.