Piazza Matteotti: un omaggio alla memoria e alla Resistenza.

La piazza antistante il liceo Umberto Eco di Alessandria, da sempre punto di riferimento per la comunità studentesca e cittadina, ha assunto un nuovo significato simbolico con la recente installazione di una targa commemorativa che ne modifica l’intitolazione. Ora, la denominazione ufficiale recita: “Piazza Giacomo Matteotti (1885-1924) – Deputato – Vittima del Fascismo”, una scelta deliberata che amplifica la complessità della figura storica celebrata.L’iniziativa, resa pubblica dall’amministrazione comunale attraverso i canali social, segna un’evoluzione rispetto alla precedente intitolazione che lo identificava univocamente come “Medico e Deputato”. Questa revisione non è un mero cambio di nomenclatura, bensì un atto di rilettura storica volto a restituire a Matteotti la sua intera dignità, sottolineando il tragico destino che lo ha colpito.Giacomo Matteotti, nato a Cuorgnè nel 1885, incarnò un percorso politico e civile di profonda coerenza. La sua carriera parlamentare, costellata di impegno per i diritti dei lavoratori e per la giustizia sociale, lo vide emergere come una voce dissonante nel panorama politico dell’epoca, segnato dall’ascesa del fascismo. La sua leadership nel Partito Socialista Unitario nel 1922 testimonia la sua capacità di aggregazione e la sua visione di un futuro improntato alla democrazia e alla solidarietà.Fu la sua denuncia coraggiosa e puntuale dei brogli elettorali perpetrati dai fascisti durante le elezioni del 1924 a sigillare il suo destino. La sua testimonianza, un atto di accusa diretto al regime nascente, non poté rimanere impunita. La sua brutale scomparsa, avvenuta per mano di sicari fascisti, rappresenta un momento cruciale nella storia italiana, un punto di svolta che mise a nudo la violenza intrinseca al regime e scosse profondamente l’opinione pubblica nazionale e internazionale.La nuova intitolazione della piazza, dunque, non è solo un omaggio a un uomo di valore, ma anche un monito per le generazioni future, un invito a vigilare sulla salvaguardia dei principi democratici, sulla difesa dei diritti umani e sulla memoria di coloro che hanno lottato per essi, pagando spesso con la vita. È un invito a non dimenticare che la libertà e la giustizia sono conquiste fragili, che richiedono costante impegno e consapevolezza storica. La piazza, ora, è un luogo di riflessione, di educazione civica e di celebrazione di un eroe della Resistenza, simbolo di un’Italia che non si piega all’ingiustizia.