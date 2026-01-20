Piemonte: Alto rischio valanghe, massima allerta in montagna

Il Piemonte, dopo un temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche, si trova ancora a fronteggiare un rischio valanghe significativo, che impone la massima cautela a chiunque si avventuri in montagna.

L’Arpa, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha emesso un avviso che evidenzia come la persistente azione del vento da est stia modellando il manto nevoso, generando particolari vulnerabilità.

Il pericolo più immediato è rappresentato dalle valanghe a lastroni, che possono estendersi per dimensioni considerevoli, anche superiori alla media, soprattutto in prossimità delle cime, nelle conche riparate e lungo i ripidi canaloni.

Queste strutture a lastroni si formano quando strati di neve, a causa del vento e delle variazioni termiche, diventano interconnessi ma instabili, pronti a staccarsi anche sotto un carico relativamente basso.

Un elemento critico è la presenza di neve vecchia, consolidata, ma ormai compromessa dall’accumulo di neve fresca.

Questa stratificazione crea un profilo complesso, in cui strati precedentemente stabili possono essere indeboliti dalla nuova neve e dal vento, aprendo la strada a distacchi di valanghe di notevoli dimensioni, spesso con un impatto devastante.

La fragilità del manto nevoso si manifesta con segnali premonitori ben definiti: il “whumph”, un suono profondo e cavernoso prodotto dal cedimento della neve sotto il peso, e la formazione di fessure che si aprono quando si calpesta la coltre bianca.

Questi indizi richiedono una lettura attenta e un’immediata sospensione dell’attività.

È fondamentale comprendere che il distacco di una valanga può avvenire anche a distanza, con un evento scatenante che non si verifica direttamente sopra la zona interessata, e che le valanghe spontanee, ovvero quelle che si staccano senza un intervento esterno apparente, sono una possibilità concreta.

L’attuale scenario valanghiva impone una competenza consolidata nella valutazione del rischio e una pianificazione dell’itinerario improntata alla massima prudenza.

Non si tratta di una questione di coraggio o di abilità tecnica, ma di una profonda comprensione delle dinamiche che regolano la stabilità del manto nevoso.

Le precipitazioni abbondanti degli ultimi giorni, con accumuli variabili tra i 50 e i 70 centimetri al di sopra dei 2.000 metri, hanno appesantito ulteriormente il sistema.

L’innevamento, in quota, presenta una notevole eterogeneità, influenzata in modo significativo dalla direzione e dall’intensità del vento.

Si sono creati accumuli di neve ventata particolarmente ingenti nelle aree esposte, come le creste e i passi, e soprattutto al di sopra del limite del bosco, dove la copertura arborea non riesce a mitigare l’azione del vento.

Le segnalazioni degli osservatori sul territorio confermano una scarsa stabilità del manto nevoso in queste zone, evidenziando un elevato rischio di distacchi.

Le osservazioni recenti, a partire da sabato, riportano episodi di valanghe di medie dimensioni sui pendii molto ripidi e ombreggiati, suggerendo che il rischio è tutt’altro che teorico e richiede una risposta immediata e responsabile.