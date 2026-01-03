Piemonte, due morti per valanga: la montagna chiede rispetto.

Il Piemonte, ancora una volta, si confronta con la drammatica realtà del rischio valanghe.

Il fine settimana si apre con un bilancio pesante, segnato da due vite spezzate in circostanze tragiche: una donna di nazionalità tedesca, guida alpina esperta, travolta da un accumulo di neve ad Acceglio, in Val Maira; uno scialpinista francese, a Bobbio Pellice, nella conca del Prà, vittima di una valanga inaspettata.

Un altro episodio, fortunatamente con esito meno grave, ha visto una donna sopravvivere in seguito all’investitura da parte di una valanga sul monte Albergian, in territorio di Pragelato.

Questi eventi, a brevissimo termine, richiamano l’attenzione sulla fragilità dell’ambiente montano e sulla necessità impellente di una prudenza assoluta da parte di tutti coloro che frequentano la montagna in inverno.

Il Soccorso Alpino e Speleologico del Piemonte, in un monito rivolto a escursionisti e scialpinisti, ribadisce con forza l’importanza di una pianificazione meticolosa di ogni uscita.

Non si tratta solo di consultare il bollettino valanghe, ma di interpretarne correttamente i dati, comprendendo le implicazioni delle condizioni meteorologiche e della morfologia del territorio.

La montagna invernale, soprattutto in questo periodo, esige rispetto e consapevolezza.

Ogni decisione deve essere ponderata alla luce delle informazioni disponibili e, soprattutto, tenendo conto delle proprie capacità e limiti.

Il recente episodio è particolarmente significativo perché evidenzia come anche professionisti esperti possano essere colpiti da eventi improvvisi e devastanti.

La guida alpina, per sua stessa natura, è un individuo che conosce la montagna, ma anche la montagna può riservare insidie inaspettate.

La guida esperta, tuttavia, dovrebbe essere un esempio di prudenza, e la sua perdita, pertanto, serve da stimolo a una riflessione ancora più profonda.

Il bollettino dell’Arpa Piemonte segnala un livello di pericolosità “marcato” (grado 3) sui pendii delle Alpi Occidentali.

Questo livello è principalmente dovuto all’effetto del vento di Foehn, un fenomeno caratterizzato da forti raffiche che provengono dalle Alpi, trasportando aria calda e secca.

Questo vento ha provocato un notevole spostamento di masse nevose, creando accumuli instabili e imprevedibili.

L’effetto del Foehn non è uniforme: può creare zone di accumulo inaspettate e rendere più fragile la coltre nevosa, aumentando significativamente il rischio di distacco.

È fondamentale comprendere che il rischio valanghe non è una costante, ma una variabile in continuo cambiamento.

Le condizioni meteorologiche, la temperatura, l’esposizione dei pendii, l’inclinazione e la composizione del manto nevoso sono tutti fattori che contribuiscono a determinare la stabilità del pendio.

Anche piccole variazioni in uno di questi fattori possono avere un impatto significativo sul rischio valanghe.

Il Soccorso Alpino invita, pertanto, a non sottovalutare mai il potenziale pericolo.

L’equipaggiamento adeguato, la conoscenza delle tecniche di autoarresto e la capacità di riconoscere i segnali di instabilità della neve sono strumenti essenziali per affrontare la montagna in sicurezza.

In caso di dubbi, è sempre meglio rinunciare all’uscita o optare per percorsi alternativi, più sicuri.

La prudenza non è un limite, ma una scelta responsabile, che può fare la differenza tra una giornata di sport in montagna e una tragedia.