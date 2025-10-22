Piemonte e Lansing, missione diplomatica per nuove collaborazioni

Una significativa missione diplomatica proveniente da Lansing, Michigan, ha onorato oggi il Piemonte con una visita istituzionale, culminata in un incontro presso Palazzo Lascaris, sede del Consiglio Regionale.

La delegazione, accolta dal Presidente Davide Nicco e dai membri dell’Ufficio di Presidenza su invito del Consigliere Segretario Mario Salvatore Castello (Lista Cirio), ha manifestato un vivo interesse per le dinamiche di sviluppo regionale e le potenzialità di collaborazione.

La visita, che si inserisce in un percorso di dialogo interregionale, ha previsto una tappa preliminare a Pianezza, città gemellata con Lansing. Qui, i rappresentanti americani hanno potuto osservare in prima persona due progetti strategici che incarnano l’impegno piemontese verso l’innovazione e la sostenibilità: il Centro per lo Sviluppo Tecnologico per la Trazione Elettrica, frutto di una sinergia tra il Politecnico di Torino e realtà imprenditoriali locali, e il Parco Esperienziale Lago Fontanej, un’area dedicata alla ricerca applicata e all’avanguardia nel settore agroalimentare, con particolare attenzione al Polo Agrion. Queste iniziative, emblematiche del “Made in Piemonte”, hanno offerto uno spaccato tangibile delle competenze e delle capacità di ricerca e sviluppo che caratterizzano il territorio.

Successivamente, la delegazione ha avuto un incontro formale con il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, presso la sede istituzionale, consolidando ulteriormente i rapporti e aprendo a prospettive di cooperazione più ampie.

Il Consigliere Castello ha sottolineato l’importanza strategica di tali incontri, affermando che essi rappresentano un investimento nella costruzione di ponti concreti, capaci di trasformarsi in opportunità di crescita condivisa.

Egli ha evidenziato come il tessuto produttivo e commerciale di Lansing, con la sua specifica vocazione, possa complementare in modo proficuo quello del Torinese, stimolando sinergie e creando valore aggiunto.

La reciproca conoscenza e una solida base di rapporti istituzionali si configurano, a suo avviso, come elementi propulsori per lo sviluppo di collaborazioni durature e di successo.

La permanenza in Piemonte ha permesso ai visitatori americani di apprezzare la profonda consonanza tra i due territori, ben al di là delle semplici somiglianze formali.

L’offerta, in termini di potenziale industriale, si arricchisce di una ricca e variegata offerta culturale e turistica, un patrimonio inestimabile che il Piemonte mette a disposizione dei propri partner internazionali, aspirando a costruire relazioni solide e durature fondate su interessi comuni e valori condivisi.

La visita si è conclusa con l’impegno reciproco a perseguire attivamente queste prospettive collaborative, rafforzando i legami tra il Piemonte e Lansing e aprendo la strada a un futuro di prosperità condivisa.