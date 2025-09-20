Piemonte: leader nella mobilità attiva e benessere.

Il Piemonte si distingue come regione all’avanguardia nell’adozione di stili di vita attivi, come evidenziato dai dati PASSI (Progressi per la Salute in Italia).

Un’analisi recente rivela che il 57% della popolazione residente nel Piemonte tra i 18 e i 69 anni integra regolarmente la mobilità attiva nella propria routine, combinando l’uso della bicicletta (14% del totale) con spostamenti a piedi (54%).

La frequenza media di queste pratiche si attesta a circa quattro giorni settimanali, con una media di 150 minuti dedicati alla bicicletta e 190 minuti alla camminata.

Questi risultati, comunicati dalla Regione Piemonte in occasione della Settimana della Mobilità, sottolineano un impegno significativo verso il benessere individuale e collettivo.

L’aderenza a queste abitudini virtuose posiziona il Piemonte al di sopra della media nazionale e contribuisce a un risultato tangibile: circa un terzo della popolazione raggiunge i livelli di attività fisica raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), con conseguenti benefici comprovati per la salute cardiovascolare, la gestione del peso, il benessere psicologico e la prevenzione di malattie croniche.

La Regione Piemonte, in linea con le direttive globali dell’OMS e con una visione strategica orientata al futuro, ha sviluppato un approccio integrato per promuovere la mobilità attiva.

Questo approccio non si limita a incoraggiare comportamenti individuali, ma si traduce in politiche pubbliche mirate e in interventi concreti che trasformano il territorio.

L’azione regionale si articola attraverso la sinergia di diversi strumenti di pianificazione, tra cui il Piano Regionale della Qualità dell’Aria (PRQA), il Piano Regionale per la Mobilità delle Persone (PRMoP), il Piano Regionale della Logistica (PRLog), il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica e il Piano Regionale di Prevenzione, con particolare attenzione ai programmi “Comunità Attive”, “Sicurezza negli Ambienti di Vita”, “Ambiente, Clima e Salute”.

L’impegno si concretizza in iniziative specifiche volte a incentivare l’uso di mezzi di trasporto sostenibili e a rendere più accessibili e sicure le infrastrutture per la mobilità attiva.

Tra queste spiccano “PieMove”, un’iniziativa per promuovere la mobilità dolce, e “Viaggia Studia”, un programma di incentivi per studenti universitari che utilizzano il trasporto pubblico.

Il “Bonus Trasporto Pubblico Locale” (TPL) offre sconti o rimborsi su abbonamenti annuali o plurimensili per studenti, con l’obiettivo di disincentivare l’uso di veicoli inquinanti.

A livello urbano, la Regione Piemonte supporta azioni per migliorare la mobilità e trasformare gli spazi pubblici, fornendo incentivi economici ai comuni che implementano misure per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti.

Il sistema “Move-In” regola la circolazione nelle zone a limitazione, mentre percorsi formativi e strumenti di supporto sono destinati ai mobility manager di aziende e scuole.

Questa strategia multidimensionale mira a creare un ecosistema della mobilità favorevole a scelte sostenibili, migliorando la qualità dell’aria, promuovendo la salute pubblica e contribuendo a un futuro più resiliente per il Piemonte.