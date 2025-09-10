Piemonte: Ritorno a Scuola tra Sfide, Innovazione e Solidarietà

Il suono delle campanelle segna l’inizio di un nuovo anno scolastico in Piemonte, un momento cruciale che coinvolge una comunità studentesca vasta e diversificata.

535.000 giovani, tra matricole e volti familiari, riempiono le aule delle 530 istituzioni scolastiche statali e delle 651 scuole paritarie, delineando un quadro che riflette le trasformazioni demografiche in atto.

L’attenuazione del calo demografico, sebbene persistente, si traduce in una diminuzione di 9.000 unità di studenti e in una contrazione di 250 classi, elementi che richiedono un’attenta riorganizzazione delle risorse e una riflessione profonda sulle strategie pedagogiche.

La chiusura di 22 istituti paritari, purtroppo, aggiunge un ulteriore tassello a questo scenario complesso, sollevando interrogativi sulla sostenibilità del sistema scolastico privato e sul diritto all’istruzione.

Un esercito di 68.301 docenti è pronto ad accogliere gli studenti, con una distribuzione significativa tra le cattedre ordinarie (44.376) e i posti di sostegno (20.579).

Quest’ultimo ambito, come tradizione, si presenta come un punto critico, evidenziando le difficoltà nel garantire un supporto specializzato adeguato agli studenti con bisogni educativi speciali.

Il dato positivo, in questo contesto, è la crescita, seppur modesta, della percentuale di personale specializzato assegnato ai posti di sostegno (47,2%), indicando un impegno verso una didattica inclusiva e personalizzata.

La stabilità del corpo docente, con quasi il 98% delle cattedre ricoperte da personale di ruolo, offre una continuità didattica fondamentale per la crescita degli studenti.

A completare il sistema educativo, un prezioso supporto logistico e amministrativo è garantito da 17.231 collaboratori scolastici, assistenti tecnici e amministrativi, figure imprescindibili per il corretto funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Quest’anno, il ritorno a scuola si caratterizza per una profonda innovazione: l’introduzione di un divieto generalizzato all’uso dei dispositivi mobili, inclusi gli smartphone, anche negli istituti superiori, dove attendono 179.200 studenti.

Questa misura, volta a favorire l’attenzione in classe, la socializzazione e la concentrazione, rappresenta una sfida per studenti, docenti e famiglie, e sollecita un ripensamento dei modelli di apprendimento e di relazione.

L’inizio dell’anno scolastico è stato inoltre segnato da momenti di riflessione e di solidarietà, con iniziative come il minuto di silenzio osservato in diverse scuole, tra cui il liceo Alfieri e il Gioberti a Torino, in segno di partecipazione al dolore per la tragica situazione in corso a Gaza.

Questo gesto simbolico sottolinea il ruolo cruciale della scuola come luogo di formazione non solo intellettuale, ma anche civica e morale, in grado di promuovere valori come la compassione, l’empatia e la responsabilità sociale.

Il nuovo anno scolastico, dunque, si apre sotto i segni di un rinnovato impegno verso l’innovazione didattica, l’inclusione e la formazione di cittadini consapevoli e responsabili.