Piemonte, turismo in trasformazione: innovazione e montagne al centro

Il Piemonte si presenta al Ttg Travel Experience 2024 a Rimini, edizione a tutto segnale con il tema “Awake”, non come una semplice regione, ma come un laboratorio di turismo in trasformazione.

L’obiettivo è veicolare un’immagine dinamica, radicata nell’identità territoriale ma proiettata verso il futuro, e fondata su tre pilastri fondamentali: innovazione, valorizzazione dell’identità locale e accoglienza diffusa, capace di intercettare le nuove esigenze del viaggiatore globale.

La strategia piemontese si articola in una visione di lungo periodo, con un focus particolare sulla programmazione del 2025, che vede la montagna riconfermata come asset strategico primario.

Non si tratta più di un turismo invernale relegato allo sci, ma di una riqualificazione profonda, orientata verso un’offerta diversificata e sostenibile: escursionismo, cicloturismo, percorsi enogastronomici, scoperta del patrimonio culturale, esperienze immersive nella natura e nelle tradizioni locali.

Questo approccio mira a contrastare lo spopolamento delle aree montane, creando nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico.

Un elemento chiave di questa visione è la collaborazione interregionale.

La firma di un accordo di collaborazione con la Regione Liguria, prevista per il 9 ottobre, segna un passo importante verso la creazione di un’offerta turistica integrata, capace di capitalizzare le sinergie tra le due regioni.

Questa partnership si propone di unire le eccellenze del territorio: le vette alpine e le coste ligure, il ricco patrimonio culturale e le specialità enogastronomiche, in un’unica proposta di viaggio attraente e competitiva.

L’accordo non si limita a una semplice promozione congiunta, ma prevede la creazione di strumenti digitali condivisi, la partecipazione coordinata a eventi internazionali e l’attivazione di un gruppo tecnico interregionale dedicato alla ricerca di finanziamenti europei.

Il Ttg rappresenta per il Piemonte un palcoscenico privilegiato per comunicare questo cambiamento radicale.

L’esplosione di interesse per le montagne piemontesi, fenomeno inatteso che ha caratterizzato l’ultima stagione estiva, conferma la capacità del territorio di sorprendere e attrarre.

Questa riscoperta delle aree interne non è solo un dato quantitativo, ma anche qualitativo: i visitatori cercano esperienze autentiche, contatto con la natura e l’ospitalità delle comunità locali.

Accanto all’offerta montana, il Piemonte promuove attivamente il suo patrimonio culturale, con particolare attenzione al sistema UNESCO delle Residenze Sabaude.

Il progetto “Residenze Sabaude.

Un territorio da Re” offre un racconto innovativo di queste dimore reali, attraverso i “Royal Community Tour”, itinerari guidati da residenti che condividono storie e aneddoti, restituendo un’immagine viva e contemporanea di un patrimonio millenario.

Infine, il Piemonte non trascura l’importanza di eventi di richiamo internazionale, come la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e le Nitto ATP Finals di Torino, che contribuiscono ad accrescere la visibilità della regione sui mercati esteri e a consolidare la sua immagine di destinazione turistica di eccellenza.

La sfida per il futuro è quella di costruire un turismo più consapevole, sostenibile e inclusivo, capace di generare benefici per l’intera comunità.