Piemonte: un milione per scuole innovative, tra api, Made in Italy e sicurezza.

Il Piemonte investe un milione e 328 mila euro per l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica a partire dall’anno accademico 2025-26, attraverso nove nuovi bandi mirati a promuovere un’educazione a 360 gradi, che abbraccia non solo l’eccellenza del “Made in Italy”, ma anche la responsabilità ambientale, la legalità e lo sviluppo di competenze digitali.

L’iniziativa, frutto di una visione strategica regionale, si pone l’obiettivo di formare cittadini consapevoli, proattivi e preparati ad affrontare le sfide del futuro.

Il progetto “Il regno delle api: sentinelle della natura” rappresenta una pietra miliare nell’innovazione didattica.

Non si tratta semplicemente di un’educazione ambientale, ma di un percorso interdisciplinare che fonde biologia, ecologia, scienza e sensibilizzazione, per comprendere il ruolo cruciale degli impollinatori negli ecosistemi e nell’agricoltura sostenibile.

I ragazzi saranno stimolati a osservare, analizzare e agire concretamente per la protezione di questi insetti fondamentali, sviluppando un senso di responsabilità verso il pianeta.

Un incremento significativo, di 40 mila euro, è stato destinato a iniziative volte al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni sempre più diffusi e dannosi per il benessere psicologico degli studenti.

Questi progetti mirano a creare ambienti scolastici sicuri e inclusivi, promuovendo l’empatia, la comunicazione efficace e la consapevolezza delle conseguenze delle azioni online.

Si punta a fornire agli studenti gli strumenti necessari per riconoscere, prevenire e affrontare situazioni di disagio, coinvolgendo attivamente famiglie e personale scolastico.

Riconoscendo l’importanza dello sviluppo fisico e dell’integrazione con l’ambiente, la Regione ha potenziato le risorse dedicate agli sport di montagna per gli alunni del primo ciclo.

Questo investimento non si limita all’apprendimento di tecniche di arrampicata o escursionismo, ma mira a promuovere la conoscenza del territorio, il rispetto per la natura e l’acquisizione di valori come la perseveranza, la collaborazione e la sicurezza.

Il bando “Made in Italy”, riservato alle scuole secondarie di secondo grado, celebra l’eccellenza del patrimonio culturale e industriale italiano, incentivando progetti che valorizzino l’artigianato, l’innovazione e la tradizione.

Gli studenti saranno chiamati a esplorare il legame tra storia, design, produzione e marketing, stimolando la creatività e l’imprenditorialità.

L’Assessore regionale all’Istruzione e al Merito, Elena Chiorino, sottolinea come questi bandi incarnino l’impegno della Regione a investire nel futuro dei giovani, fornendo loro opportunità di crescita personale e professionale.

La sinergia con il Governo, che pone la scuola al centro delle proprie priorità, contribuisce a creare un ambiente favorevole all’innovazione e alla sperimentazione didattica.

Stefano Suraniti, Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, ribadisce il ruolo fondamentale della scuola nella formazione di cittadini responsabili e attivi, in grado di contribuire al progresso della società civile.

L’investimento regionale offre alle scuole la possibilità di ampliare l’offerta formativa, promuovendo lo sviluppo di competenze trasversali e l’acquisizione di valori positivi.

L’iniziativa si configura come un investimento strategico per il futuro del Piemonte, volto a coltivare talenti e a costruire un futuro sostenibile e prospero.