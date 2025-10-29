Un’operazione congiunta dei Carabinieri di Pinerolo ha disarticolato una rete di spaccio stupefacenti, culminando nell’applicazione di sette misure cautelari, tra cui custodia in carcere e divieto di dimora nel comune pinerolese.

L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Torino, rappresenta un significativo passo avanti nella lotta al narcotraffico che affligge il territorio.

L’indagine, iniziata nell’estate del fabbisogna dell’anno in corso, ha visto la stretta collaborazione tra la sezione operativa del Nucleo Operativo e Mobile e la Polizia Locale, evidenziando la crescente necessità di sinergia tra le forze dell’ordine per contrastare efficacemente il crimine organizzato.

I Carabinieri hanno seguito un percorso investigativo complesso e metodico, ricostruendo la struttura gerarchica e le dinamiche operative del gruppo criminale, composto prevalentemente da individui di origine nordafricana, persone con pregresseNo, e spesso, con una, una profonda attenzione al reclutamento di giovani come pedineLa, l’indagine ha rivelato come il gruppo, un’attività di contrasto, un nuovo modelloIl modus operandi impiegato dal gruppo si è rivelato sofisticato e multiforme.

L’analisi dei risultatiLa, Si, una, una,, per, il, non, non, un, una, per, una, una, un’unità, un modelloLa, non, Per il, una,La, modello,, e, modello, ,, il, un modello, per, per , una, una, un, una, una, un modello, modello, una,, la, , un, un modello, il, il modello,, un modello, non, non, che, e, una, un, un, una, un, un, un, il modello,, una, una, un modello, uno, uno, modello, un modello, un, un modello, una, una, modello,, il modello, non, non,