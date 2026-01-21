Pinguini africani: Zoom Torino protegge una specie a rischio.

Al Bioparco Zoom Torino, custode di una colonia di pinguini africani – una delle più consistenti d’Italia e un punto di riferimento in Europa – si dispiega un delicato balletto di monitoraggio riproduttivo.

L’importanza di questa operazione, che mira a preservare una specie classificata “in pericolo critico” dalla Lista Rossa IUCN, risiede nella sua capacità di fornire dati vitali e di contribuire attivamente alla conservazione di un animale minacciato.

Il processo inizia con un’accurata ispezione delle uova, un momento cruciale per valutarne la vitalità e garantirne le migliori condizioni di sviluppo.

La “speratura”, una tecnica non invasiva e all’avanguardia, si rivela fondamentale: attraverso l’utilizzo di una fonte luminosa in ambiente di oscurità controllata, consente ai veterinari, guidati dalla Dottoressa Sara Piga, di osservare lo sviluppo dell’embrione senza compromettere il suo delicato equilibrio.

L’individuazione del battito cardiaco, che può raggiungere picchi di 150 pulsazioni al minuto nelle fasi immediatamente precedenti alla schiusa, è un indicatore prezioso dello stato di salute del pulcino in via di formazione.

Nonostante l’impegno e l’esperienza, non tutte le uova contengono un embrione.

In questi casi, l’uovo viene restituito ai genitori, permettendo loro di completare il processo di cova in modo naturale.

Questa procedura, apparentemente semplice, si rivela un’opportunità formativa per la coppia, consentendo loro di acquisire esperienza che si dimostrerà utile per le future deposizioni.

L’apprendimento, anche attraverso esperienze negative, è un elemento fondamentale per il successo riproduttivo.

Zoom Torino ospita diciassette coppie stabili di pinguini africani, un microcosmo di speranza per una specie che lotta per la sopravvivenza nel suo habitat naturale tra Sudafrica e Namibia.

Il successo riproduttivo del bioparco, con sette pulcini allevati con successo lo scorso anno, testimonia l’efficacia dei protocolli di conservazione implementati.

Questi giovani esemplari, ancora riconoscibili per il loro piumaggio giovanile, rappresentano un futuro potenziale per la specie.

Le cause del declino demografico dei pinguini africani sono complesse e interconnesse, e vanno ben oltre le semplici sfide ambientali.

Lo spostamento delle principali prede, innescato da cambiamenti climatici che alterano le temperature marine e provocano una ridistribuzione delle risorse, si sovrappone alla pressione esercitata dalla pesca industriale.

Questa concorrenza per il cibo essenziale, unita alla progressiva riduzione delle risorse alimentari disponibili, compromette seriamente la capacità dei pinguini di nutrire sé stessi e la loro prole, con conseguenze devastanti sulla sopravvivenza della specie.

Il Bioparco Zoom Torino, attraverso la sua attività di conservazione e riproduzione, si erge come un baluardo di speranza, un tentativo di mitigare gli effetti di un declino globale e di garantire un futuro, seppur parziale, per questi affascinanti animali.