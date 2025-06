Politecnico di Torino: Stabile al Top, Sguardo al Futuro Internazionale

Il Politecnico di Torino consolida la sua posizione di eccellenza nel panorama internazionale, come testimonia la più recente edizione del QS World University Rankings 2026. La classifica, riconosciuta come uno dei più autorevoli barometri della qualità accademica globale, posiziona l’ateneo al 242° posto mondiale, una performance che, pur mantenendo l’identico posizionamento rispetto all’anno precedente, assume un significato particolare alla luce dell’espansione significativa del campione valutativo, che ha visto l’ingresso di quasi tremila istituzioni. In Italia, il Politecnico si conferma al quinto posto, un risultato che riflette il suo peso strategico nel sistema nazionale dell’istruzione superiore.L’analisi dettagliata della classifica rivela dinamiche interessanti. Un segnale incoraggiante è la crescita dell’indicatore “Citations per Faculty”, che quantifica l’impatto della ricerca prodotta, salendo dalla 254° alla 230° posizione. Questo dato suggerisce un aumento della visibilità e della rilevanza degli studi condotti dal Politecnico a livello globale. Parallelamente, l’indicatore “Employer Reputation” – che misura la percezione dell’ateneo da parte dei datori di lavoro – registra un leggero, ma significativo, miglioramento, attestandosi al 164° posto. Questo sottolinea come il Politecnico continui a essere considerato un fornitore di talenti di alto livello per il mondo del lavoro.Contemporaneamente, si rilevano delle flessioni in ambiti specifici. L’indicatore relativo alla presenza di studenti internazionali mostra un lieve calo (356° contro 349°), così come quello che misura l’ampiezza della rete di collaborazione internazionale nella ricerca (366° contro 297°). Queste aree sono state individuate dall’ateneo come prioritarie e sono oggetto di interventi strategici mirati a rafforzare la dimensione internazionale, elemento cruciale per mantenere la competitività.”Questo risultato, ottenuto in un contesto di crescente competizione globale, è estremamente positivo,” afferma il Rettore Stefano Corgnati. “La stabilità che abbiamo dimostrato, con un numero sempre maggiore di università che entrano a far parte della valutazione, conferma la validità del percorso intrapreso. È fondamentale investire in modo continuo e robusto per consolidare la nostra presenza internazionale e attrarre i migliori talenti, sia studenti che ricercatori.”La visione strategica del Rettore si focalizza sull’importanza di costruire una rete solida e duratura con le principali università a livello mondiale, un’azione che mira a potenziare la reputazione istituzionale e a creare un ambiente stimolante per la ricerca e l’innovazione. Corgnati sottolinea inoltre la necessità di sviluppare infrastrutture e servizi di supporto che possano valorizzare l’azione di un ateneo pubblico come il Politecnico, incrementando la sua competitività in tutte le aree della sua missione: didattica, ricerca, trasferimento tecnologico e impatto sociale.La classifica QS World University Rankings 2026 vede dominare il panorama accademico mondiale con il Massachusetts Institute of Technology (MIT) al primo posto, seguito da Imperial College London e Stanford University. L’impegno costante del Politecnico di Torino si conferma attraverso successi anche in classifiche specialistiche, come il QS World University Rankings by Subject 2025, che ha premiato l’eccellenza in discipline come la Storia dell’arte (11° posto mondiale) e l’Architettura e Ambiente Costruito (20° posto).