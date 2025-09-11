Presidio a Gaza: gli attivisti davanti al Municipio

La transizione di Piazza Palazzo di Città in Piazza Palestina segna un nuovo capitolo nella mobilitazione a sostegno della popolazione di Gaza.

L’organizzazione del presidio fisso, precedentemente collocato in Piazza Castello, ha deliberato uno spostamento strategico di fronte al Municipio, un gesto che trascende la mera riorganizzazione logistica.

Ieri, un’azione di blocco del traffico aveva anticipato questo cambiamento, prefigurando l’intensificazione dell’impegno civile.

La decisione, motivata sia da esigenze pratiche – la concomitanza di un evento imminente in Piazza Castello – che da una profonda valenza simbolica, riflette la consapevolezza degli attivisti circa la crucialità del momento storico.

Il Municipio, fulcro della rappresentanza democratica e del potere decisionale locale, si configura come il luogo più appropriato per mantenere alta l’attenzione pubblica sulla situazione umanitaria in Gaza.

“Non possiamo permettere che le voci dei martiri e delle vittime silenziate,” affermano i portavoce del movimento.

La nuova collocazione del presidio è un palcoscenico di memorie e simbolismi.

Oltre all’imponente bandiera palestinese, che incarna l’aspirazione alla libertà e all’autodeterminazione, sono state allestite tende che rappresentano gli insediamenti temporanei e le condizioni di vita precarie affrontate dalla popolazione gazaiana.

Una barca di cartone, riproduzione della Global Sumud Flotilla, evoca gli sforzi internazionali per rompere l’assedio e garantire l’accesso agli aiuti umanitari.

Particolarmente toccanti sono i simulacri di bambini, vittime innocenti del conflitto, che fungono da monito contro la brutalità della guerra e dalla necessità di proteggere i più vulnerabili.

Questa riorganizzazione non è semplicemente un cambio di location; è un atto di resistenza civile, un invito alla responsabilità collettiva e un appello alla comunità politica locale affinché si faccia sentire a livello nazionale e internazionale.

Il presidio mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, a denunciare le violazioni dei diritti umani e a promuovere una soluzione pacifica e duratura per il conflitto israelo-palestinese, che ponga al centro la dignità e la sicurezza di tutte le persone coinvolte.