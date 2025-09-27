Rapina a Novara: tre indagati, collegamenti Milano e Pavia

L’incidente avvenuto a Novara nell’ottobre del 2024 ha portato all’arresto di due individui e all’indagine in corso nei confronti di un terzo, tutti legati al milanese e alla provincia di Pavia, in relazione a una rapina particolarmente violenta perpetrata ai danni del titolare di un compro oro.

Le indagini, condotte con precisione dalla squadra mobile della questura novarese, hanno ricostruito la dinamica dell’evento, che si è configurato come un’aggressione premeditata e coordinata.

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima, il proprietario del compro oro, la rapina seguì un suo trasferimento da Milano.

L’uomo, rientrando a Novara dopo aver consegnato oro da rifondere a un banco metalli milanese, si trovò improvvisamente bloccato da un gruppo di tre malfattori.

La violenza dell’azione fu immediata: i rapinatori impedirono al commerciante di scendere dal veicolo, forzando l’apertura della portiera con notevole forza fisica.

Lo zaino contenente circa ottomila euro in contanti fu sottratto con rapidità e determinazione.

Un elemento cruciale emerso dalle indagini è stato l’identificazione del veicolo utilizzato dai criminali: una Jeep Renegade.

L’indagine ha rivelato la complessità dell’organizzazione criminale, suggerendo una pianificazione accurata e una possibile rete di contatti nel milanese e nell’area di Pavia.

L’aspetto significativo della rapina non è solo la somma sottratta, ma anche la modalità aggressiva e la violenza fisica utilizzata per intimidire la vittima.

L’identificazione dei responsabili è frutto di un’analisi meticolosa di testimonianze, elementi investigativi e, presumibilmente, delle immagini acquisite da sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

L’indagine è tuttora in corso, con l’obiettivo di accertare il ruolo preciso di ciascun individuo coinvolto e di ricostruire l’intera filiera criminale che ha portato a questa azione violenta, ponendo l’attenzione non solo sull’esecuzione della rapina, ma anche sui possibili mandanti e sui collegamenti con altre attività illecite.

La comunità novarese, colpita da questo episodio, attende con fiducia il completamento delle indagini e l’applicazione della giustizia.