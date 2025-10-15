Rapine a Torino: Arrestati due uomini, bottino di 47.000 euro

A Torino, la serrata azione delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di due individui, un cittadino italiano di origine nordafricana di 29 anni e un uomo marocchino di 34, entrambi con residenza nella provincia di Biella, sospettati di aver perpetrato una serie di rapine aggravate che hanno insidiato la tranquillità della città tra la fine di agosto e la metà di settembre.

L’attività investigativa, orchestrata dalla Procura della Repubblica di Torino e condotta con precisione dalla Squadra Mobile, ha permesso di ricostruire la dinamica di eventi criminosi caratterizzati da una escalation di violenza e audacia.

Le accuse nei confronti dei due uomini si concentrano su quattro episodi distinti, che hanno preso di mira esercizi commerciali di diverse tipologie: due supermercati, una farmacia e una gioielleria.

Il bottino complessivo ammonta a oltre 47.000 euro, cifre che testimoniano l’impatto economico e sociale di questi atti predatori.

La ricostruzione delle dinamiche rivela un modus operandi premeditato e aggressivo.

In un episodio particolarmente inquietante, un cassiere di un supermercato nel quartiere Parella è stato minacciato con un frammento di vetro proveniente da una bottiglia, evidenziando la volontà di intimidire e terrorizzare la vittima.

In altre occasioni, i rapinatori si sono presentati armati di coltello, aggravando la gravità dei reati e il livello di paura generato.

La rapina alla gioielleria di Corso Francia si è distinta per la sua particolare audacia: i malvivori hanno infranto la vetrina con un martello per accedere ai preziosi orologi, e uno dei due ha simulato l’estrazione di un’arma per neutralizzare un tentativo di opposizione da parte di un dipendente.

Questo comportamento, oltre che a sottolineare la freddezza e la premeditazione dei rapinatori, denota una chiara intenzione di intimidazione psicologica.

L’efficacia delle indagini è stata determinata anche dall’utilizzo di immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza installati all’interno e nelle immediate vicinanze dei locali presi di mira.

Queste registrazioni, analizzate con cura, hanno fornito elementi cruciali per l’identificazione dei responsabili.

L’arresto dei due uomini è avvenuto in un contesto urbano di Biella, in prossimità di un giardino pubblico.

Successive perquisizioni presso i loro domicili hanno consentito il sequestro di indumenti che corrispondono alle descrizioni fornite da testimoni e riprese dalle telecamere di sicurezza, rafforzando il quadro accusatorio.

Il G.

I.

P.

ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere per entrambi gli indagati, in attesa del prosseguimento delle indagini e del processo.

L’evento solleva interrogativi sul controllo del territorio e sulla necessità di rafforzare le misure di prevenzione e sicurezza per tutelare la tranquillità dei cittadini e la sicurezza degli esercizi commerciali.