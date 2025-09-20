Regina Music Fest: Musica, Gioia e Speranza per i Bambini

L’Ugi, Unione genitori italiani contro il tumore dei bambini ODV, in sinergia con l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e il dinamico ecosistema scientifico e culturale della Città della Scienza, insieme alle preziose associazioni di volontariato che operano all’interno dell’ospedale, presenta la terza edizione del Regina Music Fest.

Non si tratta semplicemente di una festa della musica, ma di un ponte sonoro che unisce il mondo infantile, la cura e la speranza, una celebrazione vibrante dedicata ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

L’evento, che si svolgerà domani dalle 16:00 alle 19:00 in Piazza Polonia, 94, a Torino, è un’esplosione di colori, melodie e attività pensate per illuminare le loro vite, offrendo un momento di svago e distrazione all’insegna della leggerezza e della gioia.

L’iniziativa, resa possibile grazie al generoso sostegno di Reale Foundation, la fondazione corporate di Reale Group, e Gruppo Iren, ambisce a raccogliere fondi vitali per l’ampliamento della struttura riabilitativa dell’ospedale.

Il progetto prevede l’integrazione di un’area dedicata ai più piccoli, un ambiente accogliente e stimolante che consentirà di offrire percorsi riabilitativi sempre più personalizzati e completi, unendo competenze mediche all’avanguardia e approcci terapeutici innovativi.

Un coro di voci e strumenti si unirà per creare un’atmosfera magica, coinvolgendo artisti che hanno risposto con entusiasmo all’invito, portando un raggio di sole non solo nell’area esterna all’ospedale, ma anche direttamente nei reparti, con performance a sorpresa per i bambini ricoverati.

Eugenio Cesaro, leader degli Eugenio in via di gioia, la Bandakadabra con le sue sonorità coinvolgenti, la cantautrice Neja affiancata dalla voce soul di Melody Castellari aka Lady Violet, il virtuoso percussionista Ablaye Magatte Dieng, 4Calamano con la sua energia contagiosa, i Gremlins Soundtracks che portano la magia del cinema e i Cavalieri di Zara con le loro interpretazioni originali, animeranno la giornata.

A condurre questa festa di emozioni sarà Pietro Morello, polistrumentista di talento, influencer e pioniere della musicoterapia, capace di trasformare oggetti quotidiani in strumenti musicali, aprendo un mondo di possibilità creative e terapeutiche.

Accanto a lui, l’irriverenza e l’umorismo di Davide D’Urso, content creator torinese, garantiranno un’esperienza indimenticabile per tutti.

L’entusiasmo sarà amplificato dalla presenza dei trampolieri della scuola Settimo Circo, che incanteranno il pubblico con i loro costumi ispirati ai Kiss, e da Mattia Villardita, pronto a incarnare il mito del supereroe Spiderman, simbolo di coraggio e speranza.

Il Regina Music Fest non è solo una festa, ma un atto d’amore verso i bambini, un messaggio di speranza e un invito a sostenere la ricerca e l’assistenza oncologica pediatrica.