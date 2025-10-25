cityfood
lunedì 27 Ottobre 2025
Torino Cronaca

Rete pedopornografica smantellata: 10 arrestati e sequestri informatici

torino
torino

Un’operazione di vasta portata, orchestrata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (COSC) di Torino, ha portato alla luce una rete di individui coinvolti nella produzione, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico online.

L’attività, coordinata dalla Procura di Torino e inserita nel quadro del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, ha generato un bilancio significativo: cinque persone sono state arrestate in flagranza, altre cinque risultano ora sotto indagine con denuncia, e un ingente volume di dispositivi informatici è stato sequestrato, destinato a un’analisi forense approfondita.
L’indagine, caratterizzata da un approccio proattivo che ha incluso operazioni sotto copertura, ha permesso di identificare ben 22 profili online, ritenuti responsabili della condivisione, del download e della circolazione di immagini e video che rappresentano una gravissima violazione dei diritti dei minori.
L’età degli indagati, compresa tra i 30 e i 61 anni, suggerisce una pericolosa maturità nell’adesione a pratiche criminali di tale portata.
L’esecuzione dei decreti di perquisizione, condotta con la collaborazione del COSC di Milano e delle sezioni operative territoriali di Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Novara, Savona e Vercelli, ha rivelato un panorama inquietante.

Gli arrestati possedevano collezioni di materiale di sfruttamento minorile di varia natura, con particolare riferimento a contenuti di estrema crudezza e violenza.
Un arrestato è stato colto in flagranza mentre trasferiva immagini illecite a terzi, aggravando la sua posizione giuridica con l’accusa di divulgazione.

Il materiale informatico sequestrato – hard disk, computer, smartphone, tablet – costituisce una fonte di prove cruciale, il cui esame dettagliato permetterà di ricostruire le dinamiche della rete criminale, identificare eventuali complici e vittime, e comprendere la portata geografica e temporale delle attività illecite.
L’analisi forense si concentrerà non solo sull’individuazione dei file illegali, ma anche sulla tracciabilità delle comunicazioni, i metadati dei file e le relazioni tra i dispositivi coinvolti.

L’operazione sottolinea l’importanza di una risposta coordinata e specializzata per contrastare la pedopornografia online, un fenomeno che si evolve costantemente e che sfrutta le potenzialità del web per diffondere immagini e video che ledono gravemente la dignità e l’innocenza dei minori.

L’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura è volto a proteggere i più vulnerabili e a perseguire con la massima severità i responsabili di tali crimini efferati, oltre a promuovere campagne di sensibilizzazione e prevenzione rivolte a famiglie, scuole e comunità.
L’azione compiuta rappresenta un tassello importante nella lotta contro un crimine che si nutre dell’anonimato e dell’illegalità del web.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

