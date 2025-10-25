Rete pedopornografica smantellata: 10 arrestati e sequestri informatici

Un’operazione di vasta portata, orchestrata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (COSC) di Torino, ha portato alla luce una rete di individui coinvolti nella produzione, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico online.

L’attività, coordinata dalla Procura di Torino e inserita nel quadro del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, ha generato un bilancio significativo: cinque persone sono state arrestate in flagranza, altre cinque risultano ora sotto indagine con denuncia, e un ingente volume di dispositivi informatici è stato sequestrato, destinato a un’analisi forense approfondita.

L’indagine, caratterizzata da un approccio proattivo che ha incluso operazioni sotto copertura, ha permesso di identificare ben 22 profili online, ritenuti responsabili della condivisione, del download e della circolazione di immagini e video che rappresentano una gravissima violazione dei diritti dei minori.

L’età degli indagati, compresa tra i 30 e i 61 anni, suggerisce una pericolosa maturità nell’adesione a pratiche criminali di tale portata.

L’esecuzione dei decreti di perquisizione, condotta con la collaborazione del COSC di Milano e delle sezioni operative territoriali di Asti, Biella, Cuneo, Imperia, Novara, Savona e Vercelli, ha rivelato un panorama inquietante.

Gli arrestati possedevano collezioni di materiale di sfruttamento minorile di varia natura, con particolare riferimento a contenuti di estrema crudezza e violenza.

Un arrestato è stato colto in flagranza mentre trasferiva immagini illecite a terzi, aggravando la sua posizione giuridica con l’accusa di divulgazione.

Il materiale informatico sequestrato – hard disk, computer, smartphone, tablet – costituisce una fonte di prove cruciale, il cui esame dettagliato permetterà di ricostruire le dinamiche della rete criminale, identificare eventuali complici e vittime, e comprendere la portata geografica e temporale delle attività illecite.

L’analisi forense si concentrerà non solo sull’individuazione dei file illegali, ma anche sulla tracciabilità delle comunicazioni, i metadati dei file e le relazioni tra i dispositivi coinvolti.

L’operazione sottolinea l’importanza di una risposta coordinata e specializzata per contrastare la pedopornografia online, un fenomeno che si evolve costantemente e che sfrutta le potenzialità del web per diffondere immagini e video che ledono gravemente la dignità e l’innocenza dei minori.

L’impegno delle forze dell’ordine e della magistratura è volto a proteggere i più vulnerabili e a perseguire con la massima severità i responsabili di tali crimini efferati, oltre a promuovere campagne di sensibilizzazione e prevenzione rivolte a famiglie, scuole e comunità.

L’azione compiuta rappresenta un tassello importante nella lotta contro un crimine che si nutre dell’anonimato e dell’illegalità del web.