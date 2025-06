Rifiuti pericolosi a Castiglione Falletto: sanzioni e indagine

In un contesto di crescente attenzione alla tutela ambientale, un episodio di grave illegalità ha recentemente scosso la comunità di Castiglione Falletto, un gioiello incastonato nel cuore delle Langhe del Barolo, patrimonio UNESCO dal 2014. Un’azione irresponsabile ha portato all’abbandono di una significativa quantità di rifiuti pericolosi – circa dieci sacchi contenenti, tra l’altro, taniche di fitofarmaci e fertilizzanti – in una zona destinata alla raccolta di vetro e sfalci agricoli, un’area che dovrebbe essere un punto di raccolta ordinato e controllato.L’episodio, che testimonia una preoccupante mancanza di rispetto per l’ambiente e per le normative vigenti, è stato prontamente affrontato dall’amministrazione comunale. Grazie all’efficace sistema di videosorveglianza comunale, gli inquirenti sono stati in grado di identificare il veicolo utilizzato per trasportare i rifiuti, risalendo così all’autore della trasgressione. Un confronto serrato con gli agenti della polizia locale ha portato il responsabile ad ammettere la sua colpevolezza, dimostrando l’importanza del lavoro investigativo e della pressione delle autorità.Le conseguenze legali per l’autore dell’illecito sono state immediate e severe. Oltre all’obbligo di provvedere autonomamente alla rimozione e al corretto smaltimento dei rifiuti presso un centro specializzato per materiali pericolosi, a proprie spese, è stata comminata una sanzione pecuniaria che l’amministrazione comunale ha inteso rendere esemplare, un segnale forte per dissuadere comportamenti simili. La gravità del gesto, che mette a rischio la salute pubblica e l’ecosistema locale, giustifica pienamente un approccio rigoroso e mirato a rafforzare la cultura della legalità e della responsabilità ambientale.L’episodio di Castiglione Falletto, purtroppo, non è isolato. Il Comune sottolinea come persistano tuttora casi di scorretto smaltimento dei rifiuti, che comprendono l’abbandono di ingombranti, imballaggi, sfalci verdi e ramaglie in aree non autorizzate. Questa diffusa pratica illegale non solo deturpa il paesaggio, ma rappresenta anche una minaccia concreta per la qualità dell’acqua, del suolo e dell’aria, compromettendo la sostenibilità del territorio.L’amministrazione comunale intende pertanto intensificare gli sforzi di sensibilizzazione e controllo, promuovendo campagne di educazione ambientale e rafforzando la collaborazione con le forze dell’ordine. È fondamentale che ogni cittadino comprenda l’importanza di un corretto smaltimento dei rifiuti, non solo come obbligo legale, ma come atto di responsabilità verso la comunità e verso le future generazioni. La salvaguardia del paesaggio delle Langhe, un bene prezioso riconosciuto a livello mondiale, richiede un impegno collettivo e una profonda consapevolezza del valore della tutela ambientale.