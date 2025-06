Sanità Piemonte: Piano ambizioso per ridurre le liste d’attesa.

La sanità piemontese si proietta verso il futuro con un piano strategico ambizioso, focalizzato su tre pilastri fondamentali: potenziamento del personale, modernizzazione delle infrastrutture e digitalizzazione dei servizi, con l’obiettivo primario di ridurre drasticamente le liste d’attesa e garantire un accesso equo e tempestivo alle cure per tutti i cittadini. A illustrare le priorità e i progressi compiuti nel primo anno di mandato sono intervenuti il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’Assessore competente, Federico Riboldi, in una conferenza stampa che ha tracciato un bilancio ricco di risultati e proiezioni future.Il tema delle liste d’attesa, storico campanello d’allarme per il sistema sanitario regionale, è al centro dell’azione. Il Presidente Cirio ha sottolineato come, pur riconoscendo la persistenza di criticità, si sia registrato un incremento significativo della produttività, con un aumento del numero di esami e prestazioni erogate. Questa maggiore capacità produttiva, integrata con un’organizzazione più efficiente che include turni serali e nei fine settimana, rappresenta un passo importante verso la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni non urgenti. Il percorso di risanamento è complesso e richiede un impegno costante, soprattutto considerando decenni di sottoinvestimenti e l’impatto devastante della pandemia di Covid-19.L’Assessore Riboldi ha ampliato il quadro, evidenziando una serie di interventi strutturali volti a rafforzare il sistema sanitario. L’assunzione di nuovo personale sanitario, con un piano straordinario che prevede l’inserimento di 1.775 persone entro il 2025, rappresenta un elemento cruciale. L’utilizzo di Azienda Zero per la gestione dei concorsi pubblici garantisce trasparenza e professionalità nel processo di selezione. L’edilizia sanitaria riveste un ruolo strategico, con la firma di un accordo con l’Inail per la costruzione di sette nuovi ospedali e l’avvio del progetto del Parco della Salute di Torino, un polo di eccellenza che integrerà ricerca, cura e prevenzione.La digitalizzazione dei servizi è un altro pilastro fondamentale del piano strategico. Il lancio del nuovo Cup, integrato con l’intelligenza artificiale, mira a semplificare la prenotazione di visite e prestazioni, migliorando l’esperienza dell’utente e ottimizzando l’efficienza del sistema. La collaborazione con istituzioni accademiche come il Politecnico di Torino stimola l’innovazione e la ricerca applicata in campo sanitario.L’impegno concreto per la riduzione delle liste d’attesa si è tradotto in un piano straordinario di prestazioni aggiuntive che, tra febbraio e maggio, ha permesso di recuperare oltre 65.000 visite ed esami. Questo sforzo, supportato da un investimento di 10 milioni di euro, è stato potenziato a partire dal 1° luglio. La transizione verso un modello più sostenibile prevede anche la revisione delle modalità di impiego del personale medico, con un progressivo taglio dei gettonisti a favore di contratti più strutturati e garantiti.La visione ispiratrice di questo ambizioso progetto è la salute universale, con una particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione. L’Assessore Riboldi ha concluso ribadendo l’intenzione di perseguire questo obiettivo con rinnovata determinazione nei prossimi anni, consolidando un sistema sanitario più equo, efficiente e al servizio dei cittadini piemontesi.