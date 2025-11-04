Sapori d’Autunno: Gusto, Tradizione e Natura nell’Alto Vergante

Un’esperienza gastronomica itinerante si configura come un’opportunità unica per sostenere la salvaguardia del patrimonio naturalistico dell’Alto Vergante.

L’iniziativa, orchestrata dall’Unione Montana Due Laghi, unisce la celebrazione delle eccellenze enogastronomiche locali con un impegno concreto verso la cura e la manutenzione dei sentieri boschivi che solcano il territorio.

L’Unione, con i comuni di Brovello Carpugnino, Colazza, Gignese, Massino Visconti, Nebbiuno e Pisano come membri attivi, si propone di rilanciare una tradizione secolare, precedentemente sopita, con una formula rinnovata e coinvolgente.

“Sapori d’autunno” non è semplicemente una raccolta fondi, ma un percorso sensoriale attraverso undici serate dedicate alla scoperta dei prodotti tipici e alla valorizzazione del legame tra uomo e ambiente.

L’obiettivo primario è duplice: da un lato, offrire ai visitatori un’immersione autentica nei sapori e nelle tradizioni del territorio, permettendo loro di apprezzare la ricchezza culturale e paesaggistica dell’Alto Vergante; dall’altro, rafforzare il tessuto sociale locale attraverso momenti di convivialità e condivisione, creando un senso di comunità e promuovendo la collaborazione tra residenti e visitatori.

Il presidente dell’Unione Montana, Davide Inzaghi, sottolinea come questa iniziativa rappresenti un investimento nel futuro del territorio.

I fondi raccolti saranno destinati a supportare il lavoro incessante delle associazioni locali impegnate nella pulizia, nella manutenzione e nella segnaletica dei sentieri.

Si tratta di un impegno costante che mira a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi, preservando al contempo la biodiversità e l’integrità degli ecosistemi montani.

L’iniziativa “Sapori d’autunno” si pone, quindi, come un modello di turismo sostenibile e responsabile, in cui il piacere della scoperta enogastronomica si coniuga con la consapevolezza dell’importanza della tutela ambientale.

Un invito a partecipare attivamente alla salvaguardia di un territorio ricco di storia, di bellezza e di autenticità.