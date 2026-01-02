Scialpinisti salvati in Alp: una notte di paura al bivacco Olivero

Nella drammatica cornice alpina che segna il confine tra la Valle Varaita e il Queyras francese, un episodio di coraggio e resilienza ha visto protagonisti due scialpinisti francesi, estratti a fatica dopo una nottata trascorsa all’interno del bivacco Olivero.

L’episodio, che ha messo a dura prova l’efficienza dei soccorsi, solleva interrogativi importanti sulla prudenza in montagna e sulla vulnerabilità dell’uomo di fronte alla potenza degli elementi.

La vicenda prende avvio nella giornata di ieri, quando i due escursionisti, esperti alpinisti, si sono diretti verso il col de Longet, un valico roccioso di 2.648 metri.

L’intento era quello di godere della bellezza selvaggia di quelle cime, ma le condizioni meteorologiche, subito percepite come precarie, hanno modificato drasticamente i piani.

Un vento impetuoso, tipico degli ambienti alpini ad alta quota, ha costretto i due a cercare rifugio nel bivacco Olivero, un punto di appoggio essenziale per chi si addentra in quelle zone.

Durante la notte, l’intensità del vento è inaspettatamente aumentata, generando un fenomeno di accumulo nevoso particolarmente insidioso.

Le raffiche hanno depositato ingenti quantità di neve contro l’ingresso del bivacco, creando una barriera impenetrabile che ha isolato completamente gli scialpinisti.

Una trappola silenziosa, creata dalla forza inarrestabile della natura.

Nonostante la situazione di isolamento, i due escursionisti hanno mantenuto la calma e hanno prontamente attivato il sistema di allarme, consapevoli della necessità di un intervento esterno.

La richiesta di soccorso ha immediatamente mobilitato il reparto volo dei vigili del fuoco del Piemonte, i cui operatori si sono preparati ad affrontare una missione estremamente complessa.

La difficoltà principale risiedeva nelle avverse condizioni meteo, con raffiche di vento superiori ai 40 nodi, che hanno reso l’approccio con l’elicottero estremamente rischioso.

I vigili del fuoco, con una professionalità e una preparazione impeccabili, sono stati calati a terra tramite verricello, affrontando venti impetuosi e scarsa visibilità.

L’intervento si è concentrato sulla rimozione della neve accumulata, un’operazione delicata che richiedeva precisione e forza.

Una volta liberata la porta, gli scialpinisti sono potuti uscire illesi, testimoniando la propria gratitudine per il tempestivo e coraggioso intervento dei soccorritori.

Il bivacco è stato poi reso nuovamente accessibile, garantendo la sicurezza per eventuali altri escursionisti in difficoltà.

L’episodio, al di là della sua conclusione positiva, evidenzia l’importanza di una pianificazione accurata e di una costante attenzione alle previsioni meteo in montagna.

Sottolinea, inoltre, il ruolo cruciale dei vigili del fuoco, sempre pronti a rispondere alle emergenze in ambienti ostili, e la necessità di una cultura della prudenza e del rispetto per la montagna, un ambiente magnifico ma potenzialmente pericoloso.

Infine, il caso solleva una riflessione più ampia sulla crescente pressione antropica sulle aree alpine e sull’importanza di preservare questi ecosistemi fragili.