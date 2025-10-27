Scomparso escursionista nel Cuneese: in corso ricerche sul Monte Matto

Nella suggestiva cornice alpina di Valdieri, incastonata nella valle Gesso, si è innescata una complessa operazione di ricerca e soccorso.

Ieri sera, l’allarme è giunto alle autorità: un escursionista è scomparso durante un’escursione sul monte Matto, una vetta che si erge imponente sul territorio cuneese.

L’uomo, la cui identità non è stata ancora divulgata, era partito in mattinata con l’intenzione di affrontare il versante orientale della montagna, un percorso noto per la sua complessità orografica e le sfide che presenta anche per escursionisti esperti.

La scomparsa solleva interrogativi sulla traiettoria seguita dall’escursionista, le condizioni ambientali in cui si è trovato e le possibili cause che hanno portato alla sua dispersione.

Il monte Matto, con le sue pareti rocciose, i boschi intricati e i numerosi corsi d’acqua, può nascondere insidie anche a chi conosce bene il territorio.

Variazioni improvvise del tempo, nebbia, pioggia o perfino un piccolo infortunio possono compromettere la sicurezza di un escursionista.

La risposta alle preoccupazioni è stata immediata e coordinata.

L’Azienda Zero Piemonte, il servizio regionale di elisoccorso, è stato attivato per il rapido posizionamento di squadre di soccorso in quota, aggirando le difficoltà di accesso via terra.

Parallelamente, è stata mobilitata una vasta rete di professionisti del soccorso alpino e speleologico piemontese, esperti nella gestione di interventi in ambiente montano.

La precisione e la competenza del soccorso alpino della guardia di finanza, con le sue capacità di ricognizione e intervento in aree impervie, si sono integrate con l’esperienza dei vigili del fuoco, fondamentali per la gestione delle emergenze e la rimozione di ostacoli.

L’operazione è resa particolarmente complessa dalla natura stessa del territorio.

La conformazione geologica del monte Matto, caratterizzata da ripide pendenze e zone di crolli, rende l’individuazione e l’accesso al disperso un’impresa ardua.

Le squadre di ricerca, composte da personale altamente specializzato, stanno operando con meticolosità, sfruttando ogni risorsa disponibile: droni per la ricognizione aerea, cani da ricerca per rintracciare tracce olfattive e tecniche di comunicazione avanzate per coordinare le operazioni in tempo reale.

La comunità locale, legata al territorio e consapevole dei suoi rischi, segue con apprensione gli sviluppi della ricerca, sperando in un esito positivo.

L’evento sottolinea l’importanza di una preparazione adeguata per chi intraprende escursioni in montagna, con attenzione alle condizioni meteorologiche, all’equipaggiamento, alla comunicazione e alla conoscenza del percorso.

In attesa di notizie, il lavoro incessante delle squadre di soccorso continua, illuminato dalla speranza di riportare a casa l’escursionista disperso.